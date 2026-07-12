Të shtëna me armë në Toronto, 2 të vrarë dhe disa të plagosur
Pesë persona u plagosën dhe dy u shpallën të vdekur pas një incidenti me të shtëna në Toronto.
Policia tha se oficerët gjetën pesë persona të plagosur nga të shtënat me armë zjarri.
Dy viktima u shpallën të vdekur në vendngjarje.
Autoritetet i bënë thirrje publikut të shmangë zonën dhe të ndjekë të gjitha udhëzimet nga policia ndërsa hetimet vazhdojnë.
Kryeministri kanadez Mark Carney tha se ishte “i tmerruar” nga të shtënat dhe se policia kishte mbështetjen e tij të plotë në përpjekjet e tyre për të kapur ata që janë përgjegjës.
"Lutjet e mia janë me familjet që janë në zi për të dashurit e tyre, ata që janë në gjendje kritike dhe të gjithë ata që janë prekur nga kjo ngjarje e tmerrshme", deklaroi Carney. /Telegrafi/
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