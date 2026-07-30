Një grua kanadeze me origjinë kineze është arrestuar për dyshime spiunazhi gjatë punës si praktikante në selinë ushtarake të aleancës së NATO-s, sipas prokurorëve belgë.

Zyra e Prokurorit Federal të Belgjikës tha se ishte informuar nga shërbimet e sigurisë së NATO-s, gjë që çoi në një bastisje të shtëpisë dhe vendit të punës së të dyshuarës brenda selisë së NATO-s, transmeton Telegrafi.

"Ajo dyshohet se spiunon në emër të një vendi të tretë dhe se është anëtare e një organizate kriminale", tha zyra e prokurorit në një deklaratë të shtunën.

Gruaja punonte si praktikante në Shtabin Suprem të Fuqive Aleate (Shape) të NATO-s në Evropë në Mons, Belgjikë.

Ja çfarë kemi mësuar rreth incidentit të dyshuar të spiunazhit.

Çfarë dihet për rastin?

Zyrtarët belgë ende nuk e kanë emëruar gruan e përfshirë.

Media raportuan se sjellja e gruas ngriti alarm, siç ishte qëndrimi pranë ndërtesave të NATO-s dhe bërja e pyetjeve.

Zyra e Prokurorit të Belgjikës i tha Euronews se e dyshuara u urdhërua të mbahej në paraburgim njëmujor.

Ajo punoi si praktikante në Shape, selia qendrore ushtarake e Komandës Aleate të Operacioneve të NATO-s, e cila është përgjegjëse për planifikimin dhe ekzekutimin e të gjitha operacioneve për aleancën ushtarake, anëtare të së cilës janë Kanadaja dhe Belgjika.

Zyrtarët gjithashtu nuk e kanë specifikuar ende vendin e tretë për të cilin dyshohet se spiunonte i dyshuari.

Sipas faqes së internetit të Shape, varësisht nga lloji i punës, vendet pritëse të praktikantëve janë përgjegjëse për kontrollin e autorizimit të tyre të sigurisë, që në këtë rast do të ishte Kanadaja.

"Koha e kërkuar për të marrë Autorizimin e Sigurisë varet nga rregullat kombëtare të Shteteve Anëtare të NATO-s dhe mund të zgjasë nga tetë javë deri në 18 muaj. Procesi i verifikimit fillon pasi të jeni përzgjedhur", thuhet në faqen e internetit të Shape.

Një zëdhënës për Global Affairs Canada konfirmoi për mediat kanadeze se qeveria merr vendimin për të dhënë, mohuar ose revokuar autorizimet e sigurisë për kanadezët që punojnë në organizata ndërkombëtare pas "vlerësimeve të sigurisë të ofruara nga CSIS", Shërbimi Kanadez i Inteligjencës së Sigurisë.

Një zëdhënës i NATO-s u ka thënë mediave amerikane se aleanca "mbetet plotësisht e përkushtuar për të mbrojtur personelin aleat, për të ruajtur informacionin e klasifikuar dhe për të ruajtur besimin dhe sigurinë nga e cila varet Aleanca".

Policia Mbretërore Kanadeze e Kalëruar ka thënë se po mbështet partnerët belgë të zbatimit të ligjit, por ka refuzuar të komentojë më tej.

Ministri i Sigurisë Publike i Kanadasë, Gary Anandasangaree, tha gjatë një konference për shtyp këtë javë se vendi "do të vazhdojë të hetojë proceset që kemi dhe shqyrtimin e sigurisë".

"Në këtë rast të veçantë, mendoj se është e rëndësishme të shkojmë deri në fund të asaj që ka ndodhur", tha ai. /Telegrafi/

Nga BotaBotë