Belgjika thotë se një praktikante kanadeze dyshohet për spiunazh në NATO
Një grua kanadeze me origjinë kineze është arrestuar për dyshime spiunazhi gjatë punës si praktikante në selinë ushtarake të aleancës së NATO-s, sipas prokurorëve belgë.
Zyra e Prokurorit Federal të Belgjikës tha se ishte informuar nga shërbimet e sigurisë së NATO-s, gjë që çoi në një bastisje të shtëpisë dhe vendit të punës së të dyshuarës brenda selisë së NATO-s, transmeton Telegrafi.
"Ajo dyshohet se spiunon në emër të një vendi të tretë dhe se është anëtare e një organizate kriminale", tha zyra e prokurorit në një deklaratë të shtunën.
Gruaja punonte si praktikante në Shtabin Suprem të Fuqive Aleate (Shape) të NATO-s në Evropë në Mons, Belgjikë.
Ja çfarë kemi mësuar rreth incidentit të dyshuar të spiunazhit.
Çfarë dihet për rastin?
Zyrtarët belgë ende nuk e kanë emëruar gruan e përfshirë.
Media raportuan se sjellja e gruas ngriti alarm, siç ishte qëndrimi pranë ndërtesave të NATO-s dhe bërja e pyetjeve.
Zyra e Prokurorit të Belgjikës i tha Euronews se e dyshuara u urdhërua të mbahej në paraburgim njëmujor.
Ajo punoi si praktikante në Shape, selia qendrore ushtarake e Komandës Aleate të Operacioneve të NATO-s, e cila është përgjegjëse për planifikimin dhe ekzekutimin e të gjitha operacioneve për aleancën ushtarake, anëtare të së cilës janë Kanadaja dhe Belgjika.
Zyrtarët gjithashtu nuk e kanë specifikuar ende vendin e tretë për të cilin dyshohet se spiunonte i dyshuari.
Sipas faqes së internetit të Shape, varësisht nga lloji i punës, vendet pritëse të praktikantëve janë përgjegjëse për kontrollin e autorizimit të tyre të sigurisë, që në këtë rast do të ishte Kanadaja.
"Koha e kërkuar për të marrë Autorizimin e Sigurisë varet nga rregullat kombëtare të Shteteve Anëtare të NATO-s dhe mund të zgjasë nga tetë javë deri në 18 muaj. Procesi i verifikimit fillon pasi të jeni përzgjedhur", thuhet në faqen e internetit të Shape.
Një zëdhënës për Global Affairs Canada konfirmoi për mediat kanadeze se qeveria merr vendimin për të dhënë, mohuar ose revokuar autorizimet e sigurisë për kanadezët që punojnë në organizata ndërkombëtare pas "vlerësimeve të sigurisë të ofruara nga CSIS", Shërbimi Kanadez i Inteligjencës së Sigurisë.
Një zëdhënës i NATO-s u ka thënë mediave amerikane se aleanca "mbetet plotësisht e përkushtuar për të mbrojtur personelin aleat, për të ruajtur informacionin e klasifikuar dhe për të ruajtur besimin dhe sigurinë nga e cila varet Aleanca".
Policia Mbretërore Kanadeze e Kalëruar ka thënë se po mbështet partnerët belgë të zbatimit të ligjit, por ka refuzuar të komentojë më tej.
Ministri i Sigurisë Publike i Kanadasë, Gary Anandasangaree, tha gjatë një konference për shtyp këtë javë se vendi "do të vazhdojë të hetojë proceset që kemi dhe shqyrtimin e sigurisë".
"Në këtë rast të veçantë, mendoj se është e rëndësishme të shkojmë deri në fund të asaj që ka ndodhur", tha ai. /Telegrafi/