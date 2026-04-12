Të shtëna me armë në New Jersey, nisin hetimet
Një hetim është duke vazhduar pasi raportet thonë se disa persona janë qëlluar me armë brenda një restoranti në Union, New Jersey.
Policia e Qarkut Union e ka mbyllur lokalin dhe disa punëtorë u kanë thënë anëtarëve të familjeve të tyre se po mbahen brenda ndërsa policia vazhdon hetimin.
Babai i njërit prej punëtorëve tha se djali i tij e telefonoi në panik, duke i thënë se disa të dyshuar me maska hynë në lokal.
Sipas tij, disa kolegë u plagosën në të shtënat.
Raportohet se babai shkoi menjëherë në restorant dhe e përshkroi si “zonë lufte”.
Prokurori i Qarkut Union ka njoftuar se hetimet vazhdojnë, pa publikuar asnjë informacion në lidhje me atë që ka ndodhur.
Nuk është e qartë se sa njerëz u qëlluan dhe në çfarë gjendjeje janë.
Rrethanat e të shtënave janë të panjohura. /Telegrafi/