Të shtëna armësh në një shkollë të mesme në British Columbia të Kanadasë, të paktën 10 të vrarë dhe 25 të plagosur
Të paktën dhjetë persona janë vrarë, përfshirë autoren e të shtënave, një grua, e cila hapi zjarr në një shkollë në British Columbia të Kanadasë, ndërsa dy persona të tjerë u gjetën të vdekur në një shtëpi që autoritetet kanadeze besojnë se është e lidhur me sulmin.
Të shtënat në shkollën e mesme Tumbler Ridge lanë më shumë se 25 persona të plagosur, si dhe dy me plagë kërcënuese për jetën, sipas policisë kanadeze, transmeton Telegrafi.
"Gjashtë persona të tjerë, duke mos përfshirë të dyshuaren, janë gjetur të vdekur brenda shkollës. Dy viktima janë transportuar me helikopter në spital me lëndime serioze ose kërcënuese për jetën. Një viktimë e tretë vdiq gjatë transportimit në spital", tha RCMP në një deklaratë.
I am devastated by today's horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.
I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed…
Duke folur për gazetarët, Ken Floyd, tha se hetuesit e dinin identitetin e autorit të të shtënave, por nuk do të publikonte një emër, megjithatë arsyeja e të shtënave mbetet e paqartë.
“Nuk jemi në gjendje të kuptojmë pse ose çfarë mund të ketë motivuar këtë tragjedi”, tha Floyd, transmeton Telegrafi.
Floyd shtoi se policia ende po heton se si viktimat janë të lidhura me autorin e sulmit.
#TumblerRidgeRCMP - Police Emergency Alert issued due to active shooter incident in Tumbler Ridge
“Si pjesë e reagimit fillestar ndaj të shtënave aktive, policia hyri në shkollë për të gjetur kërcënimin. Gjatë kontrollit, oficerët gjetën viktima të shumta. Një individ që besohet të jetë autori i sulmit u gjet gjithashtu i vdekur me atë që duket të jetë një lëndim i vetëshkaktuar”, tha RCMP në një deklaratë.
Kryeministri kanadez Mark Carney shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimave dhe deklaroi se qeveria “është në kontakt të ngushtë me autoritetet kompetente, për të siguruar që komuniteti të mbështetet plotësisht sa më mirë që të jetë e mundur”.
❗️⚠️🇨🇦 - A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.
According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news…
“Jam i shkatërruar nga të shtënat e tmerrshme të sotme në Tumbler Ridge, B.C. Lutjet dhe ngushëllimet e mia më të thella janë me familjet dhe miqtë që kanë humbur të dashurit e tyre në këto akte të tmerrshme dhune”, shkroi ai në një postim në X.
“Aftësia jonë për t'u bashkuar në krizë është më e mira e vendit tonë - empatia jonë, uniteti ynë dhe dhembshuria jonë për njëri-tjetrin”, shtoi ai.
Si shkolla e mesme ashtu edhe shkolla fillore Tumbler Ridge u vunë në "izolim, siguri dhe mbajtje", tha distrikti jugor i Peace River më herët të martën.
BREAKING: Reports now say as many as 10 people may be dead following the shooting at Tumbler Ridge Secondary School in British Columbia, Canada.
Authorities have confirmed multiple victims inside the school, another who died on the way to the hospital, and investigators are now…
Sipas Larry Neufeld, anëtarit të legjislaturës për Peace River South, një "tepricë" burimesh, duke përfshirë RCMP dhe mbështetjen e autoambulancës, u vendosën në komunitet, pa dhënë më shumë informacion mbi shqetësimet për rrezikimin e sigurisë së operacionit në vazhdim.
Më parë, RCMP kishte lëshuar një alarm emergjence policor duke paralajmëruar për një person aktiv me armë zjarri, megjithatë ky tani është anuluar.
BREAKING: Premier David Eby holds emergency press conference on SCHOOL SHOOTING in Tumbler Ridge BC
10 people confirmed DEAD including the SHOOTER.
Worst MASS Shooting in BC History
Ndryshe nga vendi fqinj i Kanadasë, SHBA-të, të shtënat në shkolla janë të rralla.
Qyteti i vogël i Tumble Ridge ndodhet më shumë se 1,000 kilometra në veri të Vankuverit, afër Albertës. Sipas faqes së internetit të qeverisë provinciale, Shkolla e Mesme Tumbler Ridge renditet me 175 nxënës nga klasat 7 deri në 12. /Telegrafi/