Të dhënat tregojnë se një dron i rrallë dhe i shtrenjtë i Marinës Amerikane humb mbi Gjirin Persik
Marina Amerikane duket se ka humbur një nga fluturaket e saj më të shtrenjta mbi Gjirin Persik javën e kaluar.
Një raport nga Komanda e Sigurisë së Marinës e lëshuar të martën liston një dron MQ-4C Triton si të rrëzuar më 9 prill.
Vendndodhja e rrëzimit tregohet si e pazbuluar, për arsye sigurie operacionale, transmeton Telegrafi.
Një kërkim i CNN-së i të dhënave nga gjurmuesi i fluturimeve FlightRadar24 tregon një MQ-4C që po nisej nga Stacioni Ajror Detar Sigonella në Itali, dhe u zhduk mbi Gjirin Persik më 9 prill.
Droni kishte qenë duke fluturuar mbi Ngushticën e Hormuzit, por pasi u largua nga qielli mbi ngushticën, ra nga një lartësi prej e madhe përpara se të humbiste kontaktin me radarin.
Të dhënat e fluturimit tregojnë se Tritoni bërtiti 7400 gjatë fluturimit të tij, që do të thotë se kontakti me pilotin e tij në tokë ishte humbur, dhe pastaj 7700 - që tregon një emergjencë - rreth 70 minuta më vonë ndërsa ra.
Arsyeja e humbjes nuk mund të përcaktohet nga të dhënat e gjurmimit të fluturimit, dhe Marina ka publikuar vetëm informacionin se një MQ-4C u rrëzua.
Prodhuesi Northrop Grumman e quan Triton "dronin kryesor të inteligjencës, mbikëqyrjes, zbulimit dhe shënjestrimit në botë".
I pajisur me një motor reaktiv dhe me një rreze veprimi prej 8,500 miljesh, MQ-4C mund të qëndrojë në ajër për më shumë se 24 orë.
Droni është një nga fluturaket më të rralla në flotën e Marinës - Northrop Grumman thotë se ka prodhuar vetëm 20 prej tyre - dhe gjithashtu një nga më të shtrenjtët me rreth 240 milionë dollarë për njësi. Kjo është më shumë se dyfishi i çmimit të një aeroplani luftarak të fshehtë F-35C. /Telegrafi/