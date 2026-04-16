Ushtria amerikane publikon audion e paralajmërimit për anijet në Gjirin e Omanit
Ushtria amerikane transmetoi një paralajmërim të fundit për anijet se ato do t'i nënshtroheshin forcës së "të gjithë Marinës së Shteteve të Bashkuara" nëse shkelnin bllokadën e plotë të porteve të Iranit, sipas audios së publikuar së fundmi.
Mesazhi, i ngarkuar në mediat sociale nga Komanda Qendrore e SHBA-së, paralajmëroi për pasoja të rënda për të gjitha anijet që përpiqeshin të hynin ose të largoheshin nga portet e republikës islamike si pjesë e bllokadës amerikane që hyri në fuqi të hënën në mëngjes.
"SHBA-të kanë njoftuar një bllokadë zyrtare të porteve dhe zonave bregdetare iraniane", tha ushtria në transmetim, transmeton Telegrafi.
"Të gjitha anijet këshillohen të kthehen menjëherë në port nëse largohen dhe të ndërpresin tranzitin për në Iran. Mos u përpiqni të shkelni bllokadën", shtoi CENTCOM.
"Anijet do të hipin në bord për ndalim dhe sekuestrim që kalojnë tranzit për në ose nga portet iraniane. Kthehuni dhe përgatituni të hipni në bord. Nëse nuk i përmbaheni këtij bllokade, ne do të përdorim forcën. E gjithë Marina e Shteteve të Bashkuara është gati të detyrojë zbatimin e tij", përfundoi mesazhi.
CENTCOM ka vendosur dhjetëra anijesh luftarake dhe 10,000 anëtarë të shërbimit për të zbatuar bllokadën përgjatë Gjirit të Omanit, duke kapur anijet e lidhura me Iranin që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Që nga pasditja e së martës, CENTCOM tha se 10 anije u detyruan të bënin një kthesë U përballë bllokadës amerikane, me asnjë anije që nuk e kaloi atë.
Midis anijeve ishte një anije mallrash me flamur iranian që u nis nga porti në Bandar Abbas, e cila u kap nga një shkatërrues amerikan në Gjirin e Omanit.
"Shkatërruesi me raketa të drejtuara USS Spruance (DDG 111) e ridrejtoi me sukses anijen, e cila po kthehet në Iran", tha CENTCOM.
Vetëm anijet që nisen dhe merren me Iranin i nënshtrohen bllokadës, sipas CENTCOM. /Telegrafi/
