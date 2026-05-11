Të dhëna të frikshme: Zjarrfikësit në Mbretërinë e Bashkuar thirren për një zjarr nga bateritë litium-jon çdo pesë orë
Brigadat e zjarrfikësve në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar po merren me zjarret e baterive litium-jon me një ritëm prej një çdo pesë orë, tregojnë shifrat, ndërsa shefat e zjarrfikësve paralajmërojnë se ndërgjegjësimi publik dhe rregullimi qeveritar nuk kanë mbajtur ritmin me përhapjen e këtij rreziku të ri.
Bateritë litium-jon furnizojnë me energji shumicën e pajisjeve të rikarikueshme, duke përfshirë telefonat celularë, furçat e dhëmbëve elektrike, lodrat dhe cigaret elektronike, si dhe biçikletat elektrike, skuterët elektrikë dhe automjetet elektrike.
Dhe sipas The Guardian, përcjell Telegrafi, të dhënat e mbledhura nga siguruesi global i biznesit QBE zbulojnë se brigadat e zjarrfikësve u thirrën në 1,760 zjarre të lidhura me bateritë litium-jon në vitin 2025, që barazohet me 4.8 zjarre në ditë, një rritje prej 147% gjatë tre viteve të fundit.
Siç theksohet më tej, zjarret e automjeteve elektrike u rritën me 133% gjatë së njëjtës periudhë, ndërsa numri i automjeteve elektrike në rrugët e Mbretërisë së Bashkuar u trefishua gjatë asaj kohe.
Hulumtuesit e QBE zbuluan se zjarret e biçikletave elektrike përbënin gati një të tretën e të gjitha zjarreve të baterive litium-jon në nivel kombëtar dhe vunë re se biçikletat elektrike të riparuara dhe të konvertuara dukeshin të përfshira në mënyrë disproporcionale krahasuar me modelet e certifikuara.
Duke mbledhur të dhënat e marra nga 46 nga 52 brigadat e zjarrfikësve të kontaktuara në të gjithë Anglinë, Uellsin, Skocinë dhe Irlandën e Veriut, studiuesit e QBE zbuluan gjithashtu se gati gjysma (46%) e të gjitha zjarreve me jone litiumi ndodhën në shtëpitë e njerëzve.
Asgjësimi i gabuar i këtyre baterive - të cilat nuk duhet të hidhen në një kosh të zakonshëm, por mund të riciklohen përmes koshave në shumë supermarkete - ka rezultuar në zjarre serioze në kamionët e mbeturinave dhe në fabrikat e riciklimit në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, kostoja e të cilave tani vlerësohet çdo vit në më shumë se 1 miliard funte (rreth 1.17 miliard euro), si dhe duke shkaktuar lëndime të stafit.Sindikata e Brigadave të Zjarrfikësve tha se shërbimet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar kërkonin investime për të trajnuar dhe pajisur zjarrfikësit që i përgjigjen rreziqeve të reja, veçanërisht gazrave toksikë të prodhuar nga zjarret e baterive litium-jon, të cilat mund të krijojnë rreziqe shëndetësore afatgjata për zjarrfikësit dhe publikun. /Telegrafi/