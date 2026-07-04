Taylor Swift dhe Travis Kelce mblodhën shumë personazhe të famshëm në dasmën e tyre: Nga Gigi Hadid dhe JLo, deri te Hugh Grant
Dasma ekstravagante e Taylor Swift dhe Travis Kelce u mbajt në arenën Madison Square Garden në qendër të Manhattanit, dhe lista e të ftuarve ishte e mbushur me personazhe të famshëm, përfshirë aktorin Adam Sandler, i cili luajti rolin e regjistruesit.
Të ftuarit filluan të mbërrinin në Madison Square Garden përmes tendës së makinave menjëherë pasi dyert u hapën në orën 3 të pasdites të premten. Aktorët Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Eric Stonestreet dhe Dakota Johnson ishin midis të fotografuarve që mbërritën për eventin kryesor.
Modelja Gigi Hadid ishte gjithashtu atje, së bashku me muzikantin MGK, këngëtarët Benson Boone, Ellie Goulding, Miranda Lambert dhe Griff, si dhe yjet e muzikës country Brad Paisley dhe Kimberly Williams-Paisley, sipas revistës People.
Foto: Reuters
Prezantuesi televiziv britanik Graham Norton, të cilin Swift e ftoi me shaka në dasmë në emisionin e tij në tetor 2025, gjithashtu arriti të hynte nga dera.
Këngëtari Ed Sheeran mbërriti me një kostum tërheqës ngjyrë blu të çelët, dhe atje ishte edhe Jennifer Lopez.
Foto: Reuters
Nga bota e sportit, ishin gjithashtu të pranishëm Matthew Stafford dhe gruaja e tij Kelly, Kareem Hunt, Mike Vrabel dhe komentatorja Charissa Thompson. Aktorja Mariska Hargitay dhe bashkëshorti i saj Peter Hermann, si dhe Glennon Doyle dhe Abby Wambach.
Bashkëpunëtori i hershëm i Swift, Jack Antonoff, dhe motra e tij, stilistja Rachel Antonoff, ishin gjithashtu atje. Aktorja Lena Dunham u fotografua gjithashtu duke hyrë në arenë.
Foto: Reuters
Selena Gomez u kap duke u larguar, dhe shoqja më e mirë e fëmijërisë së Swift, Abigail Anderson, ishte gjithashtu atje.
Gazeta New York Times, pasi u konfirmua se Swift kishte marrë me qira Madison Square Garden, sugjeroi që eventi disaditor do të mbahej pikërisht në këtë arenë.
Foto: Reuters
Thuhet se Swift dhe Kelce planifikuan të organizonin një tubim për 100 të ftuar më 2 korrik, ndërsa festa e tyre më e madhe dhe më e shndritshme, me rreth 1,000 të ftuar dhe shfaqje të mundshme në skenë, do të zhvillohej më 3 korrik. Swift dhe Kelce thuhet gjithashtu se kanë aplikuar në New York City për një leje për të mbyllur rrugët përreth arenës nga 2 deri në 4 korrik. /Telegrafi/
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters