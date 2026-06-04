Tarantino e quan Hollywoodin një fabrikë salçiçesh pa shije: Lajkat dhe budallallëqet e publikut shkatërrojnë çdo film
Regjisori Quentin Tarantino ka shprehur hapur pakënaqësinë e tij me shumicën e filmave që dalin sot në Hollywood.
Në një artikull për revistën “Sight & Sound”, Tarantino pranoi se është pothuajse e pamundur për të që të shikojë një film të ri pa e kritikuar menjëherë atë.
"Të metat, pamundësia, lajkat e publikut, aktorët e zgjedhur keq ose thjesht budallallëku zakonisht e shkatërrojnë çdo film të ri që del nga fabrika e salçiçeve pa shije që dikur quhej Hollywood. Këto ditë, i gjithë koncepti i një filmi më frymëzon më shumë përbuzje sesa bujari. Gjë që është e drejtë, sepse në krahasim, filmat e gjashtë viteve të fundit i bëjnë vitet '80 të duken si vitet '30", shpjegoi regjisori.
Tarantino shtoi se ka parë disa filma në vitet e fundit që i kanë pëlqyer, si “West Side Story” (2021) dhe “Horizon: An American Saga Chapters 1 and 2” (të dy të vitit 2024), por asnjëri nuk ka qenë në gjendje t’i ofrojë përvojën që dikur e donte në artin e krijimit të filmave, dhe për këtë arsye ai thotë se preferon të lexojë një libër këto kohë.
Foto: Paul Drinkwater/NBC
Megjithatë, ka një film që së fundmi ka tërhequr vëmendjen e Tarantinos. Drama kriminale e Netflix "The Rip" me regji nga Joe Carnahan, me protagonistë Ben Affleck dhe Matt Damon.
Filmi, i cili është i disponueshëm në platformë që nga janari, ndjek dy oficerë policie nga Miami-Dade të cilët zbulojnë korrupsion në radhët e tyre të lidhur me 20 milionë dollarë para të kartelit. Në film luajnë gjithashtu Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle dhe Kyle Chandler.
"Ka dalë një film i ri plot tension që më ka magjepsur dhe më ka mbajtur në ankth gjatë gjithë kohës. Filmi është një thriller policor emocionues me një premisë të re që arrin ta përcjellë idenë në mënyra vërtet të zgjuara. Më pëlqeu i gjithë filmi: regjia e Carnahan, kasti i shkëlqyer, pamja e filmit, por përbërësi vërtet i fortë i këtij koleksioni të shkëlqyer është skenari sensacional nga Carnahan dhe Michael McGrath", deklaroi ai.
Tarantino aktualisht po punon për shfaqjen teatrale "The Popinjay Cavalier", premiera botërore e së cilës duhet të shfaqet në West End të Londrës në vitin 2027.
Historia zhvillohet në Evropën e viteve 1930. Sa i përket karrierës së tij në film, regjisori ende nuk ka zbuluar se cili film do të jetë i dhjeti dhe i fundit para se të tërhiqet nga bota e filmit. /Telegrafi/