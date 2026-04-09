Takimi i Gjuriqit me Karen Pierce: Narrativë e shtrembëruar për situatën në Kosovë
Marko Gjuriq, ndërlidhësi i Serbisë për Kosovën, u takua këtë javë me të dërguarën e posaçme të Mbretërisë së Bashkuar Karen Pierce për ta "informuar" mbi atë që Beogradi e përshkruan si "destabilizim të kushteve dhe dhunë institucionale" me të cilën përballen serbët e Kosovës.
Analistët thonë se ky rrëfim e keqinterpreton situatën në terren dhe shfrytëzon procedurat diplomatike në vend që të mbushë boshllëqet e vërteta të informacionit.
Mbretëria e Bashkuar, nëpërmjet kontingjentit të saj të KFOR-it, Misionit të OSBE-së në Kosovë dhe ambasadës së saj në Prishtinë, mban raportim të pavarur dhe në kohë reale dhe angazhim të drejtpërdrejtë me komunitetet, duke përfshirë edhe komunat veriore. Zyrtarët britanikë tashmë monitorojnë incidentet, vlerësojnë qeverisjen lokale dhe ndjekin zhvillimet — duke e bërë të panevojshëm informimin e Serbisë.
Vëzhguesit vërejnë se Beogradi vazhdimisht e paraqet veten si burimi i vetëm i besueshëm i informacionit mbi serbët e Kosovës, duke injoruar raportet e pavarura nga OSBE-ja, EULEX-i, UNMIK-u dhe Zyra e BE-së në Prishtinë. Kjo qasje është një strategji diplomatike e hartuar për të amplifikuar një narrativë në vend që të ofrojë informacion të verifikuar.
Për shembull, pretendimet e Gjuriqit për “dhunë sistematike” kundër serbëve në Kosovë, përfshirë mbylljen e 128 institucioneve në zonat me shumicë serbe, i keqinterpretojnë faktet.
Raportimet e pavarura konfirmojnë se këto mbyllje përfshinin struktura paralele administrative që vepronin jashtë kuadrit ligjor të Kosovës, të cilat shkaktuan përçarje, por nuk përbëjnë përndjekje etnike.
Ekspertët argumentojnë se paraqitja e përsëritur e këtyre ngjarjeve si përndjekje nga Beogradi është e qëllimshme. Sipas Kosova Dispatch, narrativa mbështetet në pohime me volum të lartë dhe mirësjellje diplomatike për ta mbrojtur atë nga shqyrtimi.
Monitorimi i pavarur vazhdimisht kundërshton pretendimet e Serbisë, duke ngritur pyetje rreth motiveve që qëndrojnë pas këtyre informimeve.
Kjo praktikë ilustron se si Beogradi përdor kanalet diplomatike për të paraqitur një imazh të shtrembëruar të serbëve të Kosovës, duke përforcuar një narrativë politike në vend që t'u ofrojë partnerëve ndërkombëtarë përditësime të sakta.