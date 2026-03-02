Tahiri: Vjosa Osmani s’e ka problem PDK-në, problemin e ka me Kurtin
Arian Tahiri, shef i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) në Kuvendin e Kosovës, ka folur për zhvillimet e fundit politike në vend, në emisionin “Debat Plus” në RTV Dukagjini, në kohën kur kanë mbetur pak ditë deri në zgjedhjen e presidentit të ri.
Tahiri është shprehur se nuk është mirë për shoqërinë dhe demokracinë që të krijohet pushtet autoritar.
“Nuk është mirë për demokracinë, nuk është mirë për shoqërinë, nuk është mirë për vendin me u bë pushtet dhe sistem autoritar që udhëhiqet prej një njeriu”, ka thënë ai.
Ai ka shtuar se roli i PDK-së ka qenë mbrojtja e institucionit.
“Roli jonë prap ka qenë me mbrojt institucionin”, ka deklaruar Tahiri.
Më tej, ai ka theksuar se mbi bazën e marrëveshjeve pozitive duhet të zgjidhet një president i propozuar nga PDK-ja, por jo vetëm një emër.
Tahiri ka folur edhe për presidenten aktuale, Vjosa Osmani.
“Emri i Vjosa Osmanit nuk mundet me kanë konsensual për shkak që Vjosa Osmani ka pas qasje të njëanshme çdoherë…”, ka thënë ai.
“Vjosa Osmani nuk e ka problem PDK-në. Vjosa Osmani e ka problem Albin Kurtin dhe Vetëvendosjen, asaj nuk i vjen rendi me ardh te PDK-ja hiq”, është shprehur Tahiri.
Ai ka theksuar se shoqëria dhe shteti kanë nevojë për bashkim dhe unifikim më shumë se asnjëherë më parë.
Në fund, Tahiri ka thënë se PDK e ka pranuar rezultatin zgjedhor dhe se është subjekt konstruktiv në proceset politike.