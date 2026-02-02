Tahiri: Po të ishte president Haradinaj, të gjithë do të kishim fjetur rehat, do të konsultohemi me PDK e LDK
Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), deklaroi se “të gjithë do të flinin rehat” në rast se në krye të presidencës do të ishte Ramush Haradinaj.
Sipas Tahirit, Ramush Haradinaj është “kandidat shumë serioz, e kishëm flejtë të gjithë rehat e kishëm ditë që është në krye të asaj zyre, Ramush Haradinaj”, tha Tahiri në Frontal.
Ai shtoi se “Kosova së paku kurrë nuk do të shkonte mrapa e nuk do t’i lëndonte marrëdhëniet me aleatë dhe do ta ruante fuqishëm interesin kombëtar dhe shtetëror”, në rast se Ramush Haradinaj do të ishte president i vendit.
Gjithsesi, Tahiri tha se Kosovës i duhet një “president konsensual që do të ushtronte detyrat në mënyrën me të denjë të mundshme”.
“Ajo çka ne po bëjmë është po e shohim se si mund të bashkërëndohemi në veprimin tonë politik në Kuvendin e ardhëm të Kosovës bashkë me PDK dhe LDK duht të shihet se cili është qëndrimi i tyre sepse ka nevoje për një kandidaturë konsesnuale”, tha Tahiri.
“Këtë çështje duhet ta trajtojmë me kujdes…Duhet të shohim cila është qasja e asaj që i ka fitu zgjedhjet”, tha Tahiri sa i përket temën e presidentit të vendit.