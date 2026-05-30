Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë nesër viziton Kosovën
Ministri për Evropë dhe Punë të Jashtme e Shqipërisë, Ferit Hoxha, nesër do ta vizitojë Kosovën.
"Në orën 10:00, Ushtruesja e Detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, pret në takim Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ferit Hoxha", thuhet në njoftimin e Presidencës.