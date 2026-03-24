Sulmoi seksualisht një grua në Gjakovë, arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar pasi i njëjti dyshohet se kishte sulmuar seksualisht një grua.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 19:00, në Gjakovë.
Tutje bëhet e ditur se lidhur me rastin viktima është intervistuar, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
“Gjakovë / 23.03.2026 – 19:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti dyshohet se kishte sulmuar seksualisht viktimën femër kosovare. Lidhur me rastin viktima është intervistuar, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
