Sulm ukrainas ndaj Moskës, digjet edhe një rafineri - Zelensky publikon videot
Sipas raportimeve të “Ukrainska Pravda”, forcat ukrainase mbrëmë kanë sulmuar objektiva në Rusi.
Një seri shpërthimesh ka tronditur Jaroslavlin, Moskën dhe Rostov-on-Don, ndërsa më së keqi ka kaluar një rafineri e madhe nafte, e cila është përfshirë nga zjarri pas goditjes.
Gjithçka ka filluar mbrëmë, kur dronët e parë janë vërejtur pranë kryeqytetit rus. Agjencia ruse e aviacionit (Rosaviacija) ka reaguar duke vendosur kufizime të përkohshme të fluturimeve në aeroportet e Moskës Vnukovo dhe Domodedovo.
Kryetari i Moskës, Sergej Sobjanin, më vonë ka deklaruar se mbrojtja ajrore ka arritur të rrëzojë disa mjete fluturuese.
Megjithatë, ndërsa vëmendja ishte e përqendruar në Moskë, shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në Jaroslavl.
Sipas informacioneve nga kanalet në Telegram dhe mediat ruse Astra, objektiv i sulmit ka qenë rafineria e naftës “Jaroslavnefteorgsintez”.
Brenda kompleksit ka shpërthyer një zjarr i madh, ndërsa në internet janë përhapur shpejt pamje ku shihet tym i dendur i zi duke u ngritur mbi rafineri.
Është sulmuar edhe Rostov-on-Don. Raportet e para nga terreni flasin për një goditje të mundshme me raketa në fabrikën “Agropromzapçast”. Banorët thonë se kanë dëgjuar një seri shpërthimesh të fuqishme, pas të cilave ka shpërthyer një zjarr i madh në vendngjarje.
Guvernatori i rajonit të Rostovit, Jurij Slyusar, është deklaruar më vonë duke pretenduar se rajoni “ka zmbrapsur një sulm me dronë dhe raketa”. Edhe pse tha se nuk ka të vrarë apo të plagosur, ai pranoi se dëme megjithatë ka pasur. “Copëzat e mjeteve të rrëzuara kanë dëmtuar objekte në Taganrog, Batajsk dhe Rostov-on-Don, si dhe në rrethin Mjasnikovski”, ka deklaruar Slyusar. /Telegrafi/