Sukses i papritur - “Super Mario Galaxy Movie” kalon 579 milionë euro në arkëtimet botërore
Filmi "Super Mario Galaxy Movie" ka arritur një sukses të madh, duke kaluar rreth 579 milionë euro në nivel global pas vetëm dy javësh shfaqjeje.
Gjatë fundjavës së dytë, filmi fitoi rreth 63 milionë euro në ShBA dhe Kanada, duke e çuar totalin vendas në rreth 283 milionë euro.
Rënia prej 48 për qind nga fundjava e parë konsiderohet normale dhe duke pasur parasysh buxhetin prej rreth 100 milionë euro, filmi mbetet shumë fitimprurës.
Ekspertët e industrisë e cilësojnë këtë rezultat si shumë të fortë, duke theksuar se kalimi i kufirit prej 300 milionë dollarësh (rreth 276 milionë euro) është një arritje e madhe, sidomos për një film familjar ku shumë bileta shiten me çmime më të ulëta.
Në vendin e dytë renditet "Project Hail Mary", i cili fitoi rreth 23 milionë euro gjatë fundjavës dhe ka arritur rreth 470 milionë euro globalisht.
Në vendin e tretë është "The Drama" me rreth tetë milionë euro, duke treguar qëndrueshmëri të mirë në javën e dytë.
Filmi romantik "You, Me & Tuscany" debutoi në vendin e katërt me rreth 7.4 milionë euro, duke marrë reagime të përziera nga kritikët, por më pozitive nga publiku.
Ndërkohë, filmi i Disney dhe Pixar, "Hoppers", vazhdon të performojë mirë, duke arritur rreth 326 milionë euro globalisht.
Një surprizë pozitive ishte edhe filmi japonez "Exit 8", i cili me një shfaqje të kufizuar arriti rreth 1.3 milionë euro dhe mori vlerësime shumë të larta nga kritikët.
Në përgjithësi, këto rezultate tregojnë një rritje të fortë të të ardhurave në kinema në prag të sezonit veror të filmave. /Telegrafi/