Stuhia në Florida kërcënon një tjetër ndeshje në Kupën e Botës
Ndeshja e Grupit C të Kupës së Botës 2026 mes Skocisë dhe Brazilit, e planifikuar të zhvillohet në Miami, është vënë në rrezik për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike në Florida.
Sipas parashikimeve të motit, një stuhi e fuqishme pritet të godasë zonën e Miamit gjatë orëve të ndeshjes, duke rritur mundësinë e vonesave ose edhe ndërprerjes së takimit.
Protokoll i rreptë për sigurinë
Autoritetet amerikane zbatojnë një protokoll të qartë për rastet kur ka rrezik nga rrufetë. Çdo goditje rrufeje brenda një rrezeje prej 13 kilometrash nga stadiumi detyron ndërprerjen automatike të ndeshjes për të paktën 30 minuta.
Takimi mund të rifillojë vetëm nëse gjatë kësaj periudhe nuk regjistrohet aktivitet i ri elektrik në zonë. Në rast të kundërt, afati i pritjes zgjatet.
Mund të jetë ndeshja e dytë e prekur nga moti
Deri më tani, vetëm ndeshja mes Francës dhe Irakut në Filadelfia është ndërprerë për shkak të motit të keq, duke u pezulluar për dy orë e dhjetë minuta.
Tani rreziku është zhvendosur në Florida, ku autoritetet kanë lëshuar paralajmërim zyrtar për stuhi.
Ndeshja mes Skocisë dhe Brazilit është planifikuar të nisë në orën 18:00 sipas kohës lokale në stadiumin Hard Rock, por nëse kushtet atmosferike përkeqësohen, fillimi i saj mund të shtyhet ose takimi mund të ndërpritet gjatë zhvillimit të lojës. /Telegrafi/