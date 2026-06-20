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Stuhi të forta të shoqëruara me breshër goditën sot disa shtete federale austriake, dhe brezi i stuhisë u zhvendos edhe mbi Slloveni.

Një paralajmërim i kuq është lëshuar në Austri, ndërsa Agjencia Sllovene e Mjedisit (Arso) e ka rritur paralajmërimin në portokalli për verilindjen e vendit për shkak të mundësisë së erërave të stuhishme, shiut të rrëmbyeshëm dhe breshrit, shkruajnë Heute dhe 24ur.com.

Në Austri, shërbimi i paralajmërimit për stuhi ka lëshuar një nivel të kuq rreziku për Tirolin, Salzburgun, Austrinë e Poshtme, Styria-n dhe Karinthian.

Zjarrfikësit patën ndërhyrje të shumta dhe disa ngjarje, siç është festivali në Graz, u desh të ndërpriteshin.

Fuqia e stuhisë dëshmohet edhe nga pamjet e publikuara.



Pas Austrisë, një sistem i fortë stuhish goditi Karinthian sllovene dhe një pjesë të Steiermarkut dhe vazhdoi drejt jugut.

Për shkak të erërave të forta, një pemë ra në Maribor. Zjarrfikësit e qytetit ndërhynë, siguruan vendin, prenë pemën dhe e hoqën nga rruga.

Dëmet e shkaktuara nga era u regjistruan edhe në zonën e komunave Hoče-Slivnica, Vuzenica dhe Slovenj Gradec. /Telegrafi/



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