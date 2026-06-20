Stuhi të forta me breshër godasin Austrinë dhe Slloveninë, pamje
Stuhi të forta të shoqëruara me breshër goditën sot disa shtete federale austriake, dhe brezi i stuhisë u zhvendos edhe mbi Slloveni.
Një paralajmërim i kuq është lëshuar në Austri, ndërsa Agjencia Sllovene e Mjedisit (Arso) e ka rritur paralajmërimin në portokalli për verilindjen e vendit për shkak të mundësisë së erërave të stuhishme, shiut të rrëmbyeshëm dhe breshrit, shkruajnë Heute dhe 24ur.com.
Në Austri, shërbimi i paralajmërimit për stuhi ka lëshuar një nivel të kuq rreziku për Tirolin, Salzburgun, Austrinë e Poshtme, Styria-n dhe Karinthian.
Zjarrfikësit patën ndërhyrje të shumta dhe disa ngjarje, siç është festivali në Graz, u desh të ndërpriteshin.
Fuqia e stuhisë dëshmohet edhe nga pamjet e publikuara.
Die Gewitter haben heute örtlich auch intensiven Hagel gebracht. Hier ein Video aus Niklasdorf (Leoben). Vielen Dank an M. Petek! #Gewitter pic.twitter.com/CMnkI7tV5Y
— uwz.at (@uwz_at) June 20, 2026
Pas Austrisë, një sistem i fortë stuhish goditi Karinthian sllovene dhe një pjesë të Steiermarkut dhe vazhdoi drejt jugut.
Për shkak të erërave të forta, një pemë ra në Maribor. Zjarrfikësit e qytetit ndërhynë, siguruan vendin, prenë pemën dhe e hoqën nga rruga.
Dëmet e shkaktuara nga era u regjistruan edhe në zonën e komunave Hoče-Slivnica, Vuzenica dhe Slovenj Gradec. /Telegrafi/
⛈️ Nevihtno dogajanje se bo po napovedih še lahko nadaljevalo do večera. Posamezne močnejše nevihte pričakujemo predvsem v severovzhodni Sloveniji, nevihtna aktivnost pa se lahko razširi tudi nad del Gorenjske, osrednje in jugovzhodne Slovenije. pic.twitter.com/TVwbz4aKqP
— ARSO vreme (@meteoSI) June 20, 2026