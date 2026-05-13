Studentët shqiptarë të hënën përsëri do të protestojnë në Shkup
Studentët shqiptarë të Fakulteteve Juridike nga të tri universitetet me mësim në gjuhën shqipe (UT, UNT dhe UEJL) kanë paralajmëruar protestën e dytë radhazi në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore.
Përmes një njoftimi publik, ata bëjnë thirrje për mobilizim qytetar, duke caktuar tubimin për më 18 maj (e hënë), në ora 16:30, para Urës së Gurit në Shkup.
“Mos mungo, dil mbroje gjuhën!”, thuhet në thirrjen e studentëve, të cilët kërkojnë mbështetje më të gjerë për kauzën e tyre./Telegrafi/