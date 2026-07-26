Anthony Joshua ka treguar përvojën dhe qetësinë e një kampioni për të përmbysur një situatë shumë të vështirë ndaj boksierit shqiptar Kristian Prenga.

Statistikat e meçit kanë zbuluar se si Joshua ndryshoi qasje në ring pas një raundi të parë dramatik, duke përshtatur taktikat e tij për të neutralizuar fuqinë e Prengës dhe për të përgatitur goditjen që i dha fund përballjes.

Joshua pati një fillim katastrofik në duelin e zhvilluar në Jeddah Superdome të Arabisë Saudite. Vetëm pas 20 sekondash nga fillimi i ndeshjes, boksieri britanik u rrëzua pas një goditjeje të fuqishme të Prengës.


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Por momentet e vështira për Joshuan nuk përfunduan aty. Në raundin e parë, ai u dërgua përsëri në dysheme, duke u gjendur shumë pranë një humbjeje të papritur.

Megjithatë, 36-vjeçari arriti të mbijetojë deri në fund të raundit dhe në pushimin mes dy raundeve bëri ndryshimet e nevojshme taktike.

Joshua ndryshoi ritmin dhe kontrolloi distancën

Në raundin e dytë, ish-kampioni botëror u rikthye krejtësisht ndryshe. Ai rriti volumin e goditjeve, kontrolloi distancën dhe nuk i lejoi më Prengës të zhvillonte të njëjtin presion si në fillim.

Sipas statistikave të publikuara nga “CompuBox”, Joshua e dyfishoi numrin e goditjeve të hedhura. Në raundin e parë ai provoi 22 goditje, ndërsa në të dytin 46.

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Prenga kishte qenë shumë efikas në raundin e parë, duke realizuar 14 nga 28 goditje të fuqishme, ndërsa Joshua në raundin e dytë u përgjigj duke gjetur objektivin me 10 nga 17 goditje të fuqishme para ndërprerjes së duelit.

Goditja e drejtë ishte çelësi i strategjisë

Një nga elementet më interesante të ndryshimit taktik të Joshuas ishte përdorimi i goditjes së drejtë.

Britaniku nuk e përdori këtë goditje me qëllimin për ta dëmtuar menjëherë Prengën, por për ta mbajtur në distancë, për t’i prishur ritmin dhe për të krijuar hapësirën për goditjen vendimtare.

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Gjatë gjithë meçit, vetëm pesë nga 45 goditjet e drejta të Joshuas gjetën objektivin, por ndikimi i tyre ishte taktik. Ato shërbyen për të ulur agresivitetin e Prengës dhe për të përgatitur sulmin final.

Përvoja e Joshuas bëri diferencën

Raundi i dytë ishte një demonstrim i përvojës së Joshuas në nivelet më të larta të boksit. Ai nuk u përpoq të hynte në shkëmbime të rrezikshme, por zgjodhi të kontrollonte ritmin dhe të priste momentin e duhur.

Pas një serie goditjesh të fuqishme, Joshua e detyroi Prengën drejt litarëve dhe më pas e rrëzoi, duke e mbyllur meçin me nokaut.

Kjo fitore i siguroi Joshuas vazhdimin e rrugëtimit drejt përballjes së shumëpritur me Tyson Fury, një duel që pritet të jetë një nga më fitimprurësit në historinë e boksit.

Në anën tjetër, Kristian Prenga la përshtypje të fortë me paraqitjen e tij, duke treguar se mund të përballet me emrat më të mëdhenj të peshave të rënda. Megjithatë, në fund, përvoja dhe përshtatja taktike e Joshuas bënë diferencën. /Telegrafi/

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