Statistikat zbulojnë ndryshimin taktik të Anthony Joshuas ndaj Kristian Prengës - stili i goditjes që përgatiti nokautin
Anthony Joshua ka treguar përvojën dhe qetësinë e një kampioni për të përmbysur një situatë shumë të vështirë ndaj boksierit shqiptar Kristian Prenga.
Statistikat e meçit kanë zbuluar se si Joshua ndryshoi qasje në ring pas një raundi të parë dramatik, duke përshtatur taktikat e tij për të neutralizuar fuqinë e Prengës dhe për të përgatitur goditjen që i dha fund përballjes.
Joshua pati një fillim katastrofik në duelin e zhvilluar në Jeddah Superdome të Arabisë Saudite. Vetëm pas 20 sekondash nga fillimi i ndeshjes, boksieri britanik u rrëzua pas një goditjeje të fuqishme të Prengës.
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Por momentet e vështira për Joshuan nuk përfunduan aty. Në raundin e parë, ai u dërgua përsëri në dysheme, duke u gjendur shumë pranë një humbjeje të papritur.
Megjithatë, 36-vjeçari arriti të mbijetojë deri në fund të raundit dhe në pushimin mes dy raundeve bëri ndryshimet e nevojshme taktike.
Joshua ndryshoi ritmin dhe kontrolloi distancën
Në raundin e dytë, ish-kampioni botëror u rikthye krejtësisht ndryshe. Ai rriti volumin e goditjeve, kontrolloi distancën dhe nuk i lejoi më Prengës të zhvillonte të njëjtin presion si në fillim.
Sipas statistikave të publikuara nga “CompuBox”, Joshua e dyfishoi numrin e goditjeve të hedhura. Në raundin e parë ai provoi 22 goditje, ndërsa në të dytin 46.
Prenga kishte qenë shumë efikas në raundin e parë, duke realizuar 14 nga 28 goditje të fuqishme, ndërsa Joshua në raundin e dytë u përgjigj duke gjetur objektivin me 10 nga 17 goditje të fuqishme para ndërprerjes së duelit.
Goditja e drejtë ishte çelësi i strategjisë
Një nga elementet më interesante të ndryshimit taktik të Joshuas ishte përdorimi i goditjes së drejtë.
Britaniku nuk e përdori këtë goditje me qëllimin për ta dëmtuar menjëherë Prengën, por për ta mbajtur në distancë, për t’i prishur ritmin dhe për të krijuar hapësirën për goditjen vendimtare.
Gjatë gjithë meçit, vetëm pesë nga 45 goditjet e drejta të Joshuas gjetën objektivin, por ndikimi i tyre ishte taktik. Ato shërbyen për të ulur agresivitetin e Prengës dhe për të përgatitur sulmin final.
Përvoja e Joshuas bëri diferencën
Raundi i dytë ishte një demonstrim i përvojës së Joshuas në nivelet më të larta të boksit. Ai nuk u përpoq të hynte në shkëmbime të rrezikshme, por zgjodhi të kontrollonte ritmin dhe të priste momentin e duhur.
Pas një serie goditjesh të fuqishme, Joshua e detyroi Prengën drejt litarëve dhe më pas e rrëzoi, duke e mbyllur meçin me nokaut.
Kjo fitore i siguroi Joshuas vazhdimin e rrugëtimit drejt përballjes së shumëpritur me Tyson Fury, një duel që pritet të jetë një nga më fitimprurësit në historinë e boksit.
Në anën tjetër, Kristian Prenga la përshtypje të fortë me paraqitjen e tij, duke treguar se mund të përballet me emrat më të mëdhenj të peshave të rënda. Megjithatë, në fund, përvoja dhe përshtatja taktike e Joshuas bënë diferencën. /Telegrafi/