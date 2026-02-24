Spektakli i modës në shtëpi - Selin dhe Alessio shpallen "Miss & Mister Big Brother"
Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 mbrëmjen e djeshme (e hënë) u organizua një event mode.
Në spektaklin "Miss & Mister Big Brother" pati sfilata të ndryshme nga banorët.
Në juri ishin Valbona Selimllari, Heidi Baci dhe Egli Tako, të cilët në fund shpallën fituesit.
Selin Bollati u shpall "Miss Big Brother", ndonëse Alessio u zgjodh "Mister BBV 5".
Mateo Borri u shpall "Mister plazhi", "Miss buzëqeshja" shkoi për Greta Kazazin, "Miss plazhi" u zgjodh Juela Nikolli dhe "Miss eleganca" Brikena Selmani.
Në Big Brother u krijua një atmosferë e jashtëzakonshme, ku pati edhe performanca e momente të bukura.
Spektakli duhet theksuar se ishte nën udhëheqjen e prezantuesit Ardit Murataj. /Telegrafi/
