Spanja fiton “finalen e miliardave”: Vlera, talenti dhe Messi përballen për kurorën e botës
La Roja mbërrin në finalen e Kupës së Botës 2026 me një skuadër të vlerësuar në 1.47 miliardë euro, ndërsa Argjentina e Lionel Messit sjell një ndikim të jashtëzakonshëm sportiv dhe social.
Finalja e Kupës së Botës 2026 vendos përballë dy kombëtaret më të forta të planetit. Spanja, kampione e Evropës, dhe Argjentina, kampione në fuqi e botës, do të përballen më 19 korrik në një duel që përfaqëson dy filozofi të ndryshme suksesi.
Në njërën anë është Spanja e Luis de la Fuente, një skuadër e ndërtuar mbi talentin e gjeneratës së re, kontrollin e topit dhe një brez futbollistësh që premton të dominojë vitet e ardhshme. Në anën tjetër është Argjentina e Lionel Scalonit, një ekip i formuar mbi përvojën, karakterin, shpirtin luftarak dhe mbi të gjitha mbi liderin e saj të padiskutueshëm, Lionel Messi.
The Final awaits...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bv1c5GPsmC
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Statistikat tregojnë qartë ndryshimet mes dy finalistëve. Spanja përfaqëson fuqinë ekonomike dhe talentin e ri të futbollit botëror, ndërsa Argjentina mbështetet te historia, emocionet dhe një figurë që ka tejkaluar kufijtë e sportit.
Nuk është rastësi që këto dy skuadra arritën në ndeshjen e fundit të turneut. Ato nisën Botërorin të renditura përkatësisht në vendin e dytë dhe të parë në klasifikimin e FIFA-s dhe e konfirmuan këtë status edhe në fushë. Të dyja kanë mbetur të pamposhtura gjatë gjithë rrugëtimit, por kanë ndjekur rrugë të ndryshme drejt finales.
One more game 🇪🇸🇦🇷#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Spanja vlen pothuajse 80 për qind më shumë se Argjentina
Një nga dallimet më të mëdha mes dy finalistëve është vlera ekonomike e skuadrave. Sipas të dhënave të Football Benchmark, Spanja e nisi Kupën e Botës me një vlerë tregu prej 1.47 miliardë eurosh, ndërsa Argjentina me një vlerë prej 818 milionë eurosh.
Kjo do të thotë se skuadra e “La Roja” vlerësohet pothuajse 80 për qind më shumë se ajo e kampionëve në fuqi të botës.
Diferenca më e madhe shpjegohet nga një emër: Lamine Yamal. Ylli i Barcelonës është aktualisht futbollisti më i vlefshëm në botë, me një vlerësim prej 292.2 milionë eurosh. Përveç tij, Spanja ka në përbërje edhe lojtarë si Pedri, me vlerë të përllogaritur në 139 milionë euro, dhe Pau Cubarsí, i vlerësuar në 110 milionë euro.
Në anën tjetër, futbollistët më të vlefshëm të Argjentinës janë Enzo Fernández, me 104 milionë euro, dhe Julián Álvarez, me 88 milionë euro.
Një tjetër ndryshim është mosha e skuadrave. Spanja ka një grup më të ri, me një mesatare prej 26.7 vitesh, ndërsa Argjentina është një nga ekipet më të vjetra të turneut, me një mesatare prej 29.1 vitesh.
Spanja dominon edhe në formacionin më të vlefshëm të finales
Dominimi ekonomik i Spanjës shihet edhe në formacionin më të vlefshëm të përpiluar nga “Football Benchmark”.
Nga 11 futbollistët më të vlefshëm të finales, shtatë janë spanjollë, ndërsa vlera totale e skuadrës spanjolle kalon shifrën e 1 miliard eurove.
Lamine Yamal, Pedri dhe Cubarsí janë ndër emrat kryesorë që e udhëheqin këtë listë, ndërsa Argjentina përfaqësohet kryesisht nga Enzo Fernández dhe Julián Álvarez.
Messi fiton bindshëm jashtë fushës
Nëse Spanja dominon në vlerën e tregut, Argjentina ka një avantazh të madh në ndikimin mediatik dhe atë social.
Futbollistët e grumbulluar nga Lionel Scaloni kanë së bashku 667 milionë ndjekës në Instagram, krahasuar me vetëm 140 milionë ndjekës të lojtarëve të kombëtares spanjolle.
Arsyeja është e qartë: Lionel Messi.
Kapiteni argjentinas ka më shumë se 512 milionë ndjekës vetëm në Instagram, duke qenë një nga sportistët më të ndjekur në historinë e sportit botëror.
Kupa e Botës ka sjellë gjithashtu një rritje të madhe për Argjentinën në rrjetet sociale. Nga 11 qershori deri më 14 korrik, llogaria zyrtare e kombëtares argjentinase fitoi 2.4 milionë ndjekës të rinj, një rritje prej 16.2 për qind.
Në të njëjtën periudhë, Spanja fitoi rreth 500 mijë ndjekës të rinj, ose një rritje prej 6.7 për qind.
Ndikimi i kapitenit argjentinas është i dukshëm edhe në nivel individual. Pesë futbollistët argjentinas që fituan më shumë ndjekës gjatë Botërorit shtuan së bashku 11.8 milionë ndjekës të rinj, më shumë se dyfishi i pesë lojtarëve spanjollë me rritjen më të madhe, të cilët shtuan 5.6 milionë. Në krye të kësaj liste është Messi, me 6 milionë ndjekës të rinj gjatë turneut.
Pas tij vijnë: Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Lisandro Martínez të gjithë me rritje prej më shumë se një milion ndjekësish.
Lodhja fizike mund të luajë rol në finale
Një tjetër faktor që mund të ndikojë në finalen e madhe është lodhja e akumuluar gjatë turneut.
Portieri i Argjentinës, Emiliano Martínez, është lojtari me më shumë minuta të luajtura mes finalistëve. Ai ka luajtur 795 minuta, duke mos humbur asnjë moment të rrugëtimit të Argjentinës drejt finales.
Pas tij renditet Alexis Mac Allister, me 730 minuta.
Nga ana e Spanjës, pesë lojtarë janë ndër tetë më të përdorurit në Botëror. Marc Cucurella, Unai Simón dhe Pau Cubarsí kanë grumbulluar nga 717 minuta, ndërsa Aymeric Laporte dhe Rodri kanë kaluar gjithashtu shifrën e 700 minutave.
Në fund vendos fusha, jo statistikat
Me nisjen e sezonit të ri që afrohet më pak se një muaj pas finales, shumë klube do të shqetësohen për lodhjen e yjeve të tyre.
Por në momentin kur topi të nisë të rrotullohet në finalen e Botërorit, të gjitha këto shifra do të mbeten në plan të dytë.
Spanja vjen me skuadrën më të vlefshme, mbrojtjen më të mirë dhe me të ardhmen e futbollit botëror të mishëruar te Lamine Yamal.
Argjentina përgjigjet me kampionin në fuqi, një sulm të jashtëzakonshëm dhe një Lionel Messi që vazhdon të sfidojë çdo logjikë të moshës dhe kohës.
Numrat ndihmojnë për ta kuptuar madhështinë e kësaj finaleje. Por kampioni i botës do të vendoset vetëm aty ku shkruhet historia – në fushën e lojës. /Telegrafi/