Sony do të ndërpresë prodhimin e disqeve të lojërave për PlayStation në janar 2028
Lojërat e reja të shitura për konsolat PlayStation do të jenë të disponueshme vetëm në format digjital dhe nuk do të shiten në disqe duke filluar nga janari 2028, ka njoftuar Sony.
Lëvizja vlen për të gjitha lojërat PlayStation të lëshuara nga ajo pikë e tutje, duke përfshirë ato të prodhuara nga Sony dhe ato të lëshuara nga palë të treta, transmeton Telegrafi.
Grupi PlayStation e quan ndryshimin "një drejtim natyror për Sony Interactive Entertainment për t'u përshtatur me trendet e konsumatorëve, pasi preferenca e përgjithshme për median digjitale tejkalon ndjeshëm disqet fizike", sipas një postimi në blogun e PlayStation të shqyrtuar nga Game File përpara publikimit të tij.
Ndërsa filmat, TV dhe muzika janë zhvendosur nga media fizike në një epokë shkarkimesh dhe transmetimi, lëvizja e Sony mund të përshpejtojë zhdukjen e medias fizike në lojëra. Industria u ka ofruar konsumatorëve lojëra përmes fishekëve, kasetave, disqeve, CD-ve, DVD-ve dhe Blu-Ray gjatë një periudhe 50-vjeçare.
Sony u ka raportuar investitorëve vitet e fundit se lojërat PlayStation janë blerë gjithnjë e më shumë si shkarkime, jo si disqe. Shifrat më të fundit tregojnë se pothuajse katër në pesë blerje të lojërave të plota për PlayStation 4 dhe PlayStation 5 janë blerë në mënyrë dixhitale vitin e kaluar.
Statistikat si këto mund t’i bëjnë lajmet e sotme të duken të pashmangshme. Por deklarata e Sony-t për vitin 2028 ka të ngjarë të shkaktojë tronditje, pasi platforma më e madhe e lojërave në planet që përdor disqe lojërash i lë pas ato. /Telegrafi/