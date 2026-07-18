GTA 6 thyen të gjitha rekordet - në javën e parë pritet të fitojë mbi 5 miliardë dollarë
GTA 6 pritet të sjellë fitime rekord, parashikohen miliona porosi paraprake dhe zbulohet data e daljes
Video-loja më e shumëpritur e viteve të fundit, Grand Theft Auto VI (GTA 6), pritet të jetë një nga sukseset më të mëdha financiare në historinë e industrisë së video-lojërave. Kompania Rockstar Games dhe shtëpia mëmë Take-Two Interactive presin të ardhura rekord pas publikimit të saj.
Sipas parashikimeve të analistëve, GTA 6 mund të arrijë mbi 5 miliardë dollarë të ardhura që në periudhën e parë pas lëshimit, falë interesimit të jashtëzakonshëm të lojtarëve në mbarë botën. Disa vlerësime sugjerojnë se loja mund të bëhet një nga produktet argëtuese me fitimet më të mëdha ndonjëherë.
Pritet që numri i porosive paraprake të jetë rekord, pasi miliona fansa të serisë GTA kanë pritur për më shumë se një dekadë për vazhdimin e lojës. Rockstar ka konfirmuar se fushata e marketingut dhe hapja e porosive paraprake do të zhvillohen para daljes zyrtare të video-lojës.
GTA VI pritet të dalë më 19 nëntor 2026 për platformat PlayStation 5 dhe Xbox Series X/S. Kompania Take-Two ka konfirmuar se data e publikimit mbetet në fuqi, pas disa shtyrjeve të mëparshme të projektit.
Video-loja do të rikthehet në universin imagjinar të Vice City, me një botë më të madhe dhe më të detajuar se çdo version i mëparshëm. Rockstar premton një përvojë të avancuar teknologjikisht, me grafikë të përmirësuar, histori të re dhe një hapësirë të gjerë eksplorimi.
Ekspertët e industrisë vlerësojnë se GTA 6 mund të vendosë standarde të reja në tregun e lojërave dhe të tejkalojë suksesin e GTA V, i cili është një nga lojërat më të shitura të të gjitha kohërave. /Telegrafi/