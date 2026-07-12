Lojtari i Xbox fiton padinë kundër Microsoft për të rivendosur llogarinë dhe bibliotekën digjitale
Një lojtar i vetëm i Xbox duket se ka fituar një gjykim të rëndësishëm kundër Microsoft, i cili kërkon që gjiganti i teknologjisë të rivendosë llogarinë e pezulluar Xbox të përdoruesit dhe bibliotekën e videolojërave shoqëruese.
Në një postim në Reddit, Ordo Liberal tha se një gjykatë braziliane i ka urdhëruar Microsoft të anulojë vendimin e saj për të revokuar qasjen në llogarinë dhe bibliotekën e përdoruesit pasi u hakua.
Saga filloi tre muaj më parë sipas Ordo Liberal, i cili detajoi situatën në Reddit, duke shpjeguar se Microsoft ngriu llogarinë e tyre pasi kishte "qasje të paautorizuar" dhe tha se "e vetmja mundësi që kemi është të pezullojmë përgjithmonë këtë llogari për të parandaluar çdo përdorim të mëtejshëm".
Në vend që të krijonte një llogari të re dhe të krijonte një bibliotekë digjitale nga e para, Ordo_Liberal ngriti një padi kundër Microsoft.
Lojtari shpjegoi në Reddit se punësimi i një të pandehuri publik për të paditur Microsoft erdhi pa asnjë kosto falë qëndrimit të Brazilit në çështjet e mbrojtjes së konsumatorit.
Sipas vendimit, Microsoft ka 15 ditë për të rivendosur qasjen në llogarinë e Ordo_Liberal ose do të përballet me një gjobë prej 150 reais, ose rreth 30 dollarë në ditë, derisa të zgjidhet çështja, me një limit prej 1,500 reais (afërsisht 300 dollarë).
Gjykata gjithashtu urdhëroi Microsoft të paguajë 2,000 reais, rreth 400 dollarë, për Ordo_Liberal. Ky rast mund të mos ketë aq shumë ndikim monetar sa paditë e ngjashme kolektive, por mund të ofrojë një shkëndijë shprese për shumë konsumatorë që po shqetësohen gjithnjë e më shumë për kompanitë që kalojnë në biblioteka vetëm digjitale. /Telegrafi/