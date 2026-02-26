Sondazh: Kush duhet ta fitojë Big Brother VIP Kosova 4?
Vetëm një ditë na ndan nga finalja e madhe e spektaklit më të ndjekur në vend, Big Brother VIP Kosova, i cili këtë të premte, më 27 shkurt, do të përmbyllë aventurën mbi 100-ditore të edicionit të katërt.
Pas një rrugëtimi të gjatë, plot dinamika, debate, emocione, aleanca e përplasje të forta, pesë finalistë kanë arritur të sigurojnë një vend në natën më të rëndësishme të këtij formati. Në garë për çmimin e madh prej 200 mijë eurosh janë: Elijona Binakaj, Klodian Mihaj, Londrim Mekaj, Ludo Lee dhe Hygerta Sako.
Secili prej tyre ka ndërtuar një rrugëtim unik brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Disa janë spikatur për lojën strategjike, të tjerë për sinqeritetin dhe qetësinë, ndërsa ka pasur edhe nga ata që kanë dhuruar spektakël me energjinë dhe debatet e tyre. Publiku ka qenë vendimtar gjatë gjithë këtij sezoni, duke shpëtuar, nominuar dhe rikthyer banorë përmes votës.
Pesë finalistët e Big Brother VIP Kosova 4 (Foto: Big Brother VIP Kosova/Instagram)
Tashmë, kur gara ka mbetur mes pesë emrave, gjithçka pritet të vendoset në natën finale. Njëri prej tyre do të kurorëzohet si fitues i edicionit të katërt dhe do të rrëmbejë çmimin e madh, duke mbyllur kështu një kapitull të rëndësishëm në historinë e këtij reality show.
Telegrafi dëshiron të dijë mendimin tuaj: Kush mendoni se e meriton ta fitojë Big Brother VIP Kosova 4? A duhet të triumfojë loja më e fortë strategjike, qëndrueshmëria emocionale, sinqeriteti apo spektakli?
Votoni në sondazhin tonë dhe bëhuni pjesë e diskutimit në prag të finales së madhe. Fituesi do të shpallet të premten mbrëma, ndërsa emocionet pritet të jenë në kulm deri në sekondat e fundit të spektaklit. /Telegrafi/
Shënim: Ky votim është realizuar nga lexuesit e Telegrafit për të matur pritshmëritë dhe opinionin e tyre në prag të finales. Ai nuk ka asnjë lidhje me votimin zyrtar të Big Brother VIP Kosova dhe nuk ndikon në rezultatin final të spektaklit.