Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), sot ka organizuar tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotime në zgjedhjet e 7 qershorit.

Në këto zgjedhje, LDK do të garojë me numrin 113.

Kryetari i kësaj partie në një postim në Facebook shkruan se ky numër është i bashkimit dhe ringritjes.

“Ky është numri ynë.

Numri i bashkimit.

Numri i ringritjes.

Numri i Republikës që beson sërish.

Më 7 qershor, me zemër, me besim, me LDK-në”, shkruan Abdixhiku. /Telegrafi/

LDK kundërshton dërgimin e Besnik Bislimit në Bruksel

