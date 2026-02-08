Socialistët favoritë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Portugali
Kandidati socialist i qendrës së majtë, António José Seguro, është shumë i favorizuar për të mposhtur populistin e djathtë ekstrem, André Ventura, në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale të Portugalisë të dielën, në një votim që do të testojë thellësinë e mbështetjes për stilin e ashpër të politikës së Venturës.
Sondazhet e fundit të opinionit publik thonë se Seguro do të mbledhë dy herë më shumë vota se Ventura në përballjen kokë më kokë midis dy kandidatëve kryesorë në raundin e parë të votimit të muajit të kaluar, kur asnjë nga kandidatët nuk mori më shumë se 50% të votave të nevojshme për fitore.
Por kalimi në balotazh është tashmë një moment historik për Venturën dhe partinë e tij Chega (Mjaft), e cila është rritur shpejt në një forcë të rëndësishme në politikën portugeze gjatë një zhvendosjeje më të gjerë evropiane drejt së djathtës, transmeton Telegrafi.
Seguro, një politikan socialist prej kohësh, e ka pozicionuar veten si një kandidat të moderuar i cili do të bashkëpunojë me qeverinë e pakicës së qendrës së djathtë të Portugalisë, duke hedhur poshtë tiradat anti-establishment dhe anti-emigrant të Venturës.
Në Portugali, presidenti është kryesisht një figurë kryesore pa pushtet ekzekutiv. Tradicionalisht, kreu i shtetit qëndron mbi përleshjet politike, duke ndërmjetësuar mosmarrëveshjet dhe duke qetësuar tensionet.
Megjithatë, presidenti është një zë me ndikim dhe zotëron disa mjete të fuqishme, duke qenë në gjendje të vërë veton ndaj legjislacionit nga parlamenti, megjithëse vetoja mund të përmbyset.
Kreu i shtetit zotëron gjithashtu atë që në zhargonin politik portugez quhet "bombë atomike", fuqinë për të shpërndarë parlamentin dhe për të thirrur zgjedhje të parakohshme.
Në maj, Portugalia mbajti zgjedhjet e treta të përgjithshme në tre vjet në periudhën më të keqe të paqëndrueshmërisë politike të vendit për dekada, dhe stabilizimi i anijes është një sfidë kyçe për presidentin e ardhshëm.
Ventura, një politikan elokuent dhe teatral, ka hedhur poshtë akomodimin politik në favor të një qëndrimi më luftarak. Një nga objektivat e tij kryesorë ka qenë ajo që ai e quan imigracioni i tepërt, pasi punëtorët e huaj janë bërë më të dukshëm në Portugali vitet e fundit.
"Portugalia është e jona", tha ai.
Gjatë fushatës, Ventura vendosi tabela reklamash në të gjithë vendin duke thënë: "Ky nuk është Bangladesh" dhe "Emigrantët nuk duhet të lejohen të jetojnë me ndihmë sociale".
Edhe pse ai e themeloi partinë e tij më pak se shtatë vjet më parë, rritja e mbështetjes publike e bëri atë partinë e dytë më të madhe në parlamentin e Portugalisë në zgjedhjet e përgjithshme të 18 majit.
Në mars, fituesi do të zëvendësojë presidentin e qendrës së djathtë Marcelo Rebelo de Sousa, i cili ka shërbyer limitin prej dy mandatesh pesëvjeçare. /Telegrafi/