Sllovakia kërcënon Ukrainën: Do t'ju ndërpresim energjinë elektrike
Kryeministri i Sllovakisë, Robert Fico, kërcënoi se do të ndërpresë furnizimin me energji elektrike për Ukrainën, nëse Kievi nuk vepron brenda dy ditësh për të rifilluar pompimin e naftës ruse në Sllovaki përmes territorit të Ukrainës, i cili është ndërprerë për gati një muaj.
Sllovakia, së bashku me Hungarinë, është një nga vetëm dy vendet e BE-së që ende mbështeten në sasi të konsiderueshme të naftës ruse të transportuar nëpërmjet tubacionit Druzhba të epokës sovjetike mbi Ukrainë.
Të dyja kanë gjithashtu udhëheqës që kanë mbajtur marrëdhënie të ngushta me Moskën, duke kundërshtuar një konsensus evropian kryesisht pro-ukrainas.
Nafta ruse përmes tubacionit kryesor Druzhba është ndërprerë që nga 27 janari, kur Kievi thotë se një sulm me dron rus goditi pajisjet e tubacionit në Ukrainën Perëndimore.
Sllovakia dhe Hungaria janë bërë gjithnjë e më të zëshme këtë javë duke kërkuar që ai të rifillojë.
Ndërkohë, Sllovakia është gjithashtu një burim i madh i energjisë elektrike evropiane për Ukrainën, e nevojshme pasi sulmet ruse kanë dëmtuar rrjetin e saj.
Ekspertët e sektorit të energjisë thonë se Sllovakia siguroi 18% të importeve rekord të energjisë elektrike të Ukrainës muajin e kaluar.
“Nëse furnizimet me naftë për Sllovakinë nuk rifillojnë të hënën, do t’i kërkoj SEPS-it, kompanisë aksionare shtetërore, të ndalojë furnizimet emergjente me energji elektrike për Ukrainën”, tha Fico në një postim në X.
Ukraina ka propozuar rrugë alternative tranziti për të transportuar naftë në Evropë, ndërsa punimet e riparimit emergjent të tubacionit janë duke u zhvilluar.
Në një letër të parë nga Reuters, misioni ukrainas në BE propozoi dërgesa përmes sistemit të transportit të naftës së Ukrainës ose një rruge detare, duke përfshirë potencialisht tubacionin Odesa-Brody që lidh portin kryesor të Detit të Zi të Ukrainës me BE-në.
“Ukraina vazhdimisht përsërit gatishmërinë e saj të vazhdueshme për të siguruar transportin e naftës brenda kuadrit ligjor në dispozicion”, tha ajo. /Telegrafi/