Skulptori i statujës së Lionel Messit sqaron dizajnin që shkaktoi debat
Në Argjentinë është zbuluar një statujë 26 metra e lartë e Lionel Messi, e cila është më e madhja e ndërtuar ndonjëherë në nder të yllit të futbollit.
Megjithatë, monumenti ka shkaktuar menjëherë polemika dhe kritika për shkak të dizajnit të tij, me shumë persona që e kanë cilësuar si një nga statujat sportive më të dështuara.
Statuja e vendosur në Patagoni e paraqet Messin të gjunjëzuar në një moment festimi, me njërën dorë të ngritur lart.
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Vëmendjen më të madhe e ka tërhequr vendosja e trofeut të Kupës së Botës, i cili nuk ndodhet në dorën e futbollistit, por është pozicionuar përpara pjesës së poshtme të trupit të tij.
Ky detaj ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku përdoruesit kanë kritikuar ashpër zgjedhjen artistike, duke pyetur pse trofeu nuk është vendosur thjesht në dorën e Messit.
Autori i statujës, Aldo Beroisa, ka mbrojtur projektin duke sqaruar se fillimisht trofeu ishte planifikuar të vendosej në dorën e futbollistit.
Megjithatë, pas analizave të inxhinierëve u vendos të ndryshohej pozicioni për shkak të erërave të forta që karakterizojnë zonën, me qëllim garantimin e stabilitetit të monumentit dhe sigurisë publike.
Ai shtoi gjithashtu se statuja ende nuk ka përfunduar plotësisht dhe se disa elemente të saj do të shtohen në fazën finale të punimeve.
Ndërtimi i monumentit ka kushtuar rreth 130 mijë dollarë dhe me lartësinë prej 26 metrash ka thyer rekordin si statuja më e lartë e ngritur ndonjëherë për Lionel Messin. /Telegrafi/