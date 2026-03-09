Skena të pabesueshme nga Gjermania, huliganët vodhën kabllot e VAR-it
Dy huliganë të maskuar vodhën kabllot e VAR gjatë ndeshjes së Bundesligës së dytë në Gjermani midis Munster dhe Hertha (1:2).
Që nga hera e parë që u përdor VAR, ai i acaroi tifozët e futbollit, por me zbatimin e tij, numri i gabimeve të gjyqtarëve u zvogëlua. Megjithatë, ne nuk e mbajmë mend skenën që pamë dje në Gjermani.
Tifozët e Munsterit krijuan një skenë të pabesueshme. Ata shkaktuan një mosfunksionim teknologjik duke vjedhur kabllot që lidhin sistemin VAR, në mënyrë që gjyqtari i kësaj ndeshjeje të mos mund ta shihte situatën e diskutueshme.
Gjyqtari po lëvizte drejt monitorit VAR për të parë një penallti të mundshme për Herthën. Huliganët e ekipit vendas ishin të maskuar dhe njëri prej tyre vodhi kabllot, në mënyrë që gjyqtari të mos e shihte skenën.
Megjithatë, kabala e çrrënjosur nuk e shpëtoi ekipin vendas. Në një situatë të tillë, gjyqtari iu referua videos nga dhoma e VAR-it dhe gjyqtarët e vendosur atje vlerësuan se ishte një penallti. Penalltia u akordua dhe Hertha shënoi një gol.
Në fund, ndoshta ishte më mirë që tifozët të mos preknin asgjë, sepse gjyqtari, nëse do ta kishte shqyrtuar VAR-in, mund të kishte bërë një vlerësim tjetër dhe ndoshta të kishte rrëzuar vendimin për penallti.
Atje Fabian Reese shënoi një gol për t’i dhënë Herthës epërsinë 1:0, dhe deri në fund pamë nga një gol nga të dyja palët dhe ndeshja përfundoi në favor të berlinezëve 1-2. /Telegrafi/
🚨💣 THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026 💀🤣
In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black! 😳
The referee was heading over to review… pic.twitter.com/X4Rk1CVPit
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026