Skandali i manipulimit të ndeshjeve në Kinë, nëntë klube të Superligës e nisin sezonin me minus të pikëve
Nëntë klube të Superligës Kineze do ta fillojnë sezonin e ri me pikë negative pas sanksioneve të vendosura nga Shoqata Kineze e Futbollit (CFA) për manipulime ndeshjesh, bixhoz dhe korrupsion.
Gjobat më të rënda iu dhanë Shanghai Shenhua dhe Tianjin Jinmen Tiger, të cilat do të fillojnë sezonin me minus 10 pikë secila . Në total, u ndëshkuan 13 klube profesionale, me gjoba që varionin nga 200,000 deri në 1 milion juanë (26,000 – 132,000 €) .
Pas rënies nga kategoria në sezonin 2025, nëntë nga skuadrat e sanksionuara do të garojnë në sezonin 2026 të CSL me një total negativ fillestar. Skuadrat e tjera të prekura përfshijnë Shanghai Port, Beijing Guoan, Shandong Taishan, Zhejiang FC, Henan FC, Qingdao Hainiu dhe Wuhan Three Towns.
Kampionët në fuqi, Shanghai Port, morën një zbritje prej pesë pikësh dhe një gjobë prej 400,000 juanë (53,000 €), e njëjta masë që u zbatua për Beijing Guoan. Autoritetet e CFA-së deklaruan se dënimet u përcaktuan sipas “shumës, rrethanave, natyrës dhe ndikimit social” të transaksioneve të papërshtatshme të secilit klub.
CFA theksoi se sanksionet pasuan një hetim të gjerë mbi lojërat e fatit dhe manipulimin e ndeshjeve, me qëllim “të ruajnë disiplinën e industrisë, të pastrojnë mjedisin e futbollit dhe të sigurojnë konkurrencë të drejtë”. Shoqata përsëriti gjithashtu qëndrimin e saj të tolerancës zero ndaj korrupsionit.
Përveç sanksioneve ndaj klubeve, u vendosën edhe dënime individuale të gjera. 73 persona, përfshirë ish-trajnerin e ekipit kombëtar dhe ish-mesfushorin e Evertonit, Li Tie, janë përjashtuar përjetësisht nga futbolli. Li po vuan gjithashtu një dënim 20-vjeçar me burg për ryshfet dhe manipulim ndeshjesh.
Ish-kryetari i CFA-së, Chen Xuyuan, po vuan një burgim të përjetshëm për pranim ryshfeti, duke reflektuar shkallën e gjerë të fushatës antikorrupsion që ka përfshirë futbollin kinez vitet e fundit. /Telegrafi/