Skandal i ri në Kupën e Botës: Lojtarit iranian i skadon viza amerikane pas ndeshjes së parë
Kupa e Botës ka treguar edhe një herë se politika dhe sporti shpesh shkojnë dorë për dore, dhe prova më e fundit për këtë vjen nga kampi i ekipit kombëtar iranian.
E ardhmja e sulmuesit të krahut Mehdi Torabi në këtë turne është në dyshim të madh pasi media shtetërore iraniane njoftoi se viza e tij amerikane skadoi menjëherë pas ndeshjes hapëse kundër Zelandës së Re (2-2).
Kjo situatë i acaroi më tej marrëdhëniet diplomatike, tashmë të tendosura, midis Teheranit dhe Uashingtonit.
Ndryshe nga shokët e tij të ekipit që morën viza me shumë hyrje, Torabi mori një vizë me një hyrje të vetme për në Shtetet e Bashkuara.
Iran player Mehdi Torabi's United States visa has expired, state media reported, leaving his future at the World Cup shrouded in doubt with Tehran engulfed in a bitter diplomatic row with Washington.https://t.co/u2guW1XqFj #RTEsoccer #FIFAWorldCup
— RTÉ Sport (@RTEsport) June 16, 2026
Irani barazoi 2-2 kundër Zelandës së Re në Los Angeles, dhe agjencia shtetërore e lajmeve IRNA konfirmoi se viza e Torabit skadoi menjëherë pas ndeshjes.
Federata Iraniane e Futbollit nisi urgjentisht procedurën për të marrë një vizë të re në mënyrë që lojtari të mund të vazhdonte garën, por ende nuk ka konfirmim zyrtar të rezultatit.
Edhe pse agjencia nuk specifikoi nëse Torabi ishte në gjendje të largohej nga toka amerikane pa probleme, u tha se të gjithë anëtarët e ekipit kombëtar hipën në aeroplanin që fluturoi për në Meksikë pas ndeshjes.
Iranianët u detyruan të largoheshin nga Amerika menjëherë pas ndeshjes, as nuk u lejuan të kalonin natën atje
Pikërisht në Meksikë ndodhet baza e përkohshme e ekipit iranian, të cilën e zgjodhën për arsye sigurie mes tensioneve të fundit ushtarake në Lindjen e Mesme, në të cilat është përfshirë edhe SHBA-ja.
Edhe pse të dy vendet kanë arritur që atëherë një marrëveshje paraprake për t'i dhënë fund konfliktit, lojtarët e futbollit iranian detyrohen të udhëtojnë vazhdimisht brenda dhe jashtë SHBA-së për çdo ndeshje të fazës së grupeve.
Kjo nuk është tronditja e parë administrative për Iranin në këtë turne. Zyrtarët në Teheran zbuluan më parë se Shtetet e Bashkuara kishin refuzuar të lëshonin viza për deri në 15 anëtarë të delegacionit të tyre, gjë që pengoi ndjeshëm logjistikën dhe përgatitjen e ekipit kombëtar.
Për ta përkeqësuar situatën, IRNA deklaroi në një raport të veçantë se viza e Torabit nuk ishte problemi i vetëm me të cilin u përball skuadra kur u largua nga Los Angeles. Konkretisht, kapiteni i skuadrës kombëtare, Mehdi Taremi, së bashku me një anëtar të stafit profesional, kaluan nëpër shqetësime dhe vonesa serioze në aeroport përpara se të niseshin për në Meksikë.
Autoritetet amerikane dhe organizatorët e kampionatit deri më tani kanë refuzuar të komentojnë mbi këto ngjarje.
Irani tani përballet me një garë të vështirë kundër kohës dhe administratës. Ekipi kombëtar duhet të kthehet në Los Angeles të dielën, ku do të përballet me Belgjikën në raundin e dytë të Grupit G, ndërsa më 26 qershor duhet të luajë kundër Egjiptit në Seattle.
Nëse Torabi do të marrë dritën jeshile për t'u kthyer në tokën amerikane deri atëherë mbetet plotësisht e pasigurt. /Telegrafi/