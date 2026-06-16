Iranianët u detyruan të largoheshin nga Amerika menjëherë pas ndeshjes, as nuk u lejua të kalonin natën atje
Trajneri i Iranit, Amir Ghalenoei, tha se skuadra e tij duhej të largohej menjëherë nga SHBA-të dhe të kthehej në kampin në Tijuana të Meksikës, disa orë pas barazimit 2-2 me Zelandën e Re në Inglewood.
Ghalenoei nuk tha se kush e mori vendimin, por tha se ekipi priste të kalonte natën në Kaliforni në mënyrë që lojtarët të mund të kalonin nëpër procesin e zakonshëm të rikuperimit pas ndeshjes së parë të turneut. Në vend të kësaj, atyre iu tha pas ndeshjes se duhej të fluturonin menjëherë për në Tijuana të Meksikës.
"Ata as nuk na dhanë kohë të rikuperoheshim. Pas ndeshjes së sotme, na thanë: 'Duhet të largoheni menjëherë'. Është shumë e rëndësishme për ne që të kemi kohë të rikuperohemi, por po na kërkohet të hipim në një aeroplan dhe të kthehemi në kampin tonë në Tijuana dhe kjo na shqetëson vërtet", tha trajneri i Iranit.
Ekipi kombëtar iranian ka kaluar një periudhë të trazuar që nga 28 shkurti, kur SHBA-të dhe Izraeli filluan një luftë kundër Iranit. Teherani përfundimisht vendosi të luante në Kupën e Botës pavarësisht se FIFA refuzoi një kërkesë për të zhvendosur tre ndeshje të fazës së grupeve nga Shtetet e Bashkuara.
Kapiteni Mehdi Taremi tha se edhe para se të mbërrinin në ndeshje, ekipi kaloi pesë orë udhëtim dhe kontrolle sigurie në rrugën normalisht të shkurtër midis Tijuanës dhe zonës së madhe të Los Angelesit.
Taremi dhe Ghalenoei u ankuan gjithashtu për mungesën e anëtarëve të rëndësishëm të delegacionit, midis tyre presidenti i Federatës Iraniane, një pjesë e stafit të ekspertëve dhe zyrtarë të medias, të cilëve SHBA-të nuk u dhanë viza.
"Mendoj se FIFA duhet të na ndihmojë më shumë se kaq... Në fakt, gjithçka është si një katastrofë për ne", tha Taremi.
Two Iranian players and head coach Amir Ghalenoei criticised World Cup organisers for travel restrictions that they say are impacting the team’s preparations and performance at the tournament.
Speaking after a 2-2 draw with New Zealand, Ghalonoei, striker Mehdi Taremi and… pic.twitter.com/6NYSeCmOux
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 16, 2026
Në raundin e parë, Irani luajti 2-2 kundër Zelandës së Re, edhe pse ishin dy herë në disavantazh. Elijah Just shënoi në fillim të të dyja pjesëve për Zelandën e Re, ndërsa iranianët u përgjigjën me golat e Ramin Rezaeian dhe Mohammad Mohebi, të cilët e bënë rezultatin 2-2 në minutën e 64-të.
Irani luan ndeshjet e mbetura në grup kundër Belgjikës në Inglewood dhe Egjiptit në Seattle, dhe të katër ekipet kanë nga një pikë secila pas raundit të parë. /Telegrafi/