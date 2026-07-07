Sistemet Patriot janë çelësi i diskutimeve me Trump në samit, Zelensky i thotë shefit të NATO-s
Volodymyr Zelensky e ka përmendur tashmë rëndësinë e sistemit amerikan të mbrojtjes nga raketat Patriot gjatë fjalimit të tij.
Presidenti i Ukrainës përsëriti rëndësinë e Ukrainës që të marrë më shumë sisteme kur u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte pak kohë më parë.
"Nesër do të flasim për tema të ndryshme me Presidentin [Donald] Trump", thotë Zelensky, transmeton Telegrafi.
"Ajo që është e rëndësishme sot është të gjejmë një mënyrë se si të marrim, sa më shpejt të jetë e mundur, raketa për sistemet Patriot. Kjo është gjëja më e rëndësishme që do të diskutojmë. Është [një] temë urgjente për ne", shtoi presidenti ukrainas.
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Trump gjithashtu ka mbërritur në samitin në Ankara në orën e fundit.
Zelensky ka lobuar vazhdimisht te Trump për furnizime më të mëdha të sistemeve amerikane Patriot për të luftuar sulmet e shtuara ruse me raketa balistike.
Mekanizmi PURL, i prezantuar nga SHBA-të vitin e kaluar, u lejon vendeve të NATO-s të sigurojnë raketa Patriot dhe armë të tjera amerikane dhe t'i dorëzojnë ato në Ukrainë pa mbështetje financiare nga Uashingtoni.
Por Zelensky më parë ka paralajmëruar se ritmi me të cilin Ukraina po i merr këto dërgesa nuk po e përballon kërkesën. /Telegrafi/