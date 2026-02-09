Si të përballeni me sfidat e përditshme të prindërimit
Prindërimi është një punë e pandërprerë me shumë pyetje dhe dyshime, dhe ekspertët shpjegojnë se cilat janë sfidat më të mëdha të prindërimit, si dhe si mund t'i zgjidhni ato.
Domethënë, fëmijët nuk kanë nevojë për prindër që kanë zgjidhjen për gjithçka, por për ata që dinë të pyesin, të dëgjojnë dhe të besojnë në përpjekje. Sanksionimi mund të ndalojë sjelljen e gabuar, por nuk mund t'u mësojë përgjegjësinë.
Në vend që të përpiqeni të kontrolloni gjithçka, është e dobishme të jeni aty për fëmijën tuaj ndërsa ai mëson nga gabimet e tij. Përveç kësaj, prindërit shpesh e teprojnë me kritikat dhe shpërblimet, dhe shpërblimi më i vlefshëm është koha, vëmendja dhe lavdërimet tuaja të sinqerta.
Këshillohet të shmangni "dhënien e ryshfetit fëmijëve", sepse kjo u mëson fëmijëve se dashuria ka një çmim dhe përpjekja ka kuptim vetëm nëse dikush duartroket. Gjithashtu, afërsia nuk është në kohë, por në prani, kështu që ndonjëherë mjafton vetëm të ulesh pranë fëmijës dhe ta dëgjosh.
Dashuria e vërtetë prindërore nuk është në gjeste madhështore, por në momente të vogla vëmendjeje, dhe nëse puna juaj nuk ju lë shumë kohë, atëherë është e dobishme t'ia kushtoni fëmijës tuaj kohën tërësisht vetes, pa telefona, shpërqendrime apo nxitim.