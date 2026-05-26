Zakonet që fëmijët e prindërve të divorcuar i mbajnë në moshë madhore
Përvoja e një divorci të prindërve si fëmijë mund të ketë efekte afatgjata. Ndërsa shumë të rritur shërohen nga trauma dhe mësojnë të duan pa frikë të vazhdueshme, është pothuajse e sigurt se ata kanë përvetësuar zakone të caktuara duke parë dashurinë e prindërve të tyre të zbehet.
Qofshin strategji përballimi që përdorën si fëmijë apo mekanizma mbrojtës në marrëdhëniet e sotme, rritja në një martesë pa dashuri mund të formësojë të gjithë jetën e tyre, shkruan YourTango.
Ti e fajëson veten për gjithçka
"Mendimi magjik" i fëmijëve shpesh çon në fajësimin e vetes. Një fëmijë mund të besojë se një mendim i shpejtë, si p.sh. "Nuk dua t'i dëgjoj më të zihen", është shkaku i vërtetë i ndarjes së prindërve të tyre. Ata mësohen të fajësojnë veten për pamundësinë për të shpëtuar martesën ose dashurinë e tyre.
Kjo tendencë për të fajësuar veten vazhdon në moshë madhore, edhe kur ata e kuptojnë se nuk kishin faj. Kjo mund të manifestohet si vetëkënaqësi e tepërt ose si bazë për simptoma të përditshme të depresionit, ku ata nuk mund të bëjnë gjë tjetër veçse të minojnë vetëvlerësimin e tyre me ndjenja faji dhe turpi.
Ju shmangni angazhimin dhe përcaktimin e marrëdhënieve
Nëse i ke parë prindërit e tu të thyejnë betimet e tyre dhe dashurinë e tyre të venitet pavarësisht premtimit se do të zgjaste një jetë, ndoshta e ke të vështirë t’i besosh sigurisë së një marrëdhënieje si i rritur.
Nëse i shmangni angazhimet serioze dhe përcaktimin e marrëdhënieve nga frika e braktisjes, apo sabotoni veten për t'u përballur me frikën e refuzimit, shkaku ndoshta qëndron në përvojat tuaja të fëmijërisë. Prindërit tuaj, në një farë mënyre, ju mësuan se dashuria do të thotë të largoheni. Kjo është arsyeja pse natyrshëm jeni të pasigurt nëse duhet ta lini dikë të hyjë në jetën tuaj sot.
Ju kërkoni kudo një ndjenjë përkatësie
Shumë fëmijë që janë dëshmitarë të divorcit të prindërve të tyre ndihen sikur kanë humbur "shtëpinë". Siguria dhe integriteti i njësisë familjare humbasin, duke i lënë shpesh të ndihen të humbur dhe të izoluar. Si të rritur, ata mund të vazhdojnë të luftojnë me këtë ndjenjë izolimi.
Ndjenja si një i huaj nxit një tendencë për të ndarë shumë informacion dhe për të provuar të impononi marrëdhënie, gjë që në realitet vetëm sa i largon më tej nga lidhja e vërtetë. Hidhërimi nga divorci mund të zgjasë një jetë të tërë. Ai nuk zhduket kurrë, por manifestohet në mënyra të papritura dhe të pafatshme më vonë në jetë.
Ju shkatërroni marrëdhëniet tuaja romantike
Shumë fëmijë të rritur të prindërve të divorcuar nuk mund të mos sabotojnë marrëdhëniet e tyre romantike. Ata kanë një frikë të thellë nga braktisja dhe refuzimi sepse e kanë përjetuar atë drejtpërdrejt në një fazë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe formuese të jetës.
Tani, shmangia dhe hedhja e fajit janë mjete që ata përdorin për të vënë në provë besnikërinë e partnerit të tyre, megjithëse gabimisht. Qoftë se kjo rrjedh nga mungesa e vetëvlerësimit apo nga mosbesimi kronik, ata rrallë hyjnë në marrëdhënie romantike me një zemër të ndershme dhe të hapur. Kjo nuk do të thotë se ata janë njerëz të këqij ose të paaftë për dashuri, por përkundrazi se ata kanë përvetësuar reagime traumatike që në fillim si një formë vetëmbrojtjeje që tani është e vështirë t'i heqësh qafe.
I mendoni shumë për gjithçka
Sipas një studimi të botuar në Journal of Affective Disorders, trauma e fëmijërisë është një faktor i zakonshëm rreziku për zhvillimin e ankthit dhe depresionit në moshë madhore. Sidomos nëse prindërit grindeshin vazhdimisht ose përdornin zemërimin si armë, fëmijët përvetësonin një lloj pasigurie që i shoqëronte ata në moshë madhore.
Edhe pse nuk u duhet më të "ecin mbi lëvozhga vezësh", ata prapë nuk mund të ndalojnë së tepërmi analizuari çdo gjë të vogël. Kjo është veçanërisht e theksuar në marrëdhëniet romantike, ku ata shpesh janë më të pasigurt dhe në ankth. Ata e kanë parë dashurinë të venitet, kështu që tani çdo justifikim ose plan i anuluar nga partneri i tyre është një arsye që ata të besojnë se historia po përsëritet.
Ju vlerësoni rehatinë e të tjerëve më shumë sesa tuajën.
Fëmijët zhvillojnë bindje dhe ide rreth vlerës së tyre që në moshën pesëvjeçare. Ndërsa zhvillimi emocional dhe vetëvlerësimi i një fëmije ndikohen nga një sërë faktorësh, të shohësh prindërit e tyre të humbasin dashurinë për njëri-tjetrin ose të divorcohen mund të ketë një ndikim të fuqishëm. Vetëvlerësimi i ulët mund të shfaqet në shumë mënyra më vonë në jetë, dhe shumë fëmijë të rritur përfundojnë duke u bërë njerëz që u pëlqejnë të tjerëve për të ruajtur paqen.
Për të shmangur shqetësimin dhe ankthin që përballeshin çdo ditë në shtëpi, tani ata mbrojnë rehatinë e të tjerëve, madje edhe me shpenzimet e tyre. Ata tolerojnë sjellje të këqija dhe pajtohen vazhdimisht me gjithçka, vetëm sepse paqja e tyre e brendshme ushqehet nga jashtë, domethënë, ndihen mirë vetëm nëse të gjithë përreth tyre janë të lumtur.