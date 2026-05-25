Si prindërit e inkurajojnë në mënyrë të pavetëdijshme perfeksionizmin
Prindërit zakonisht duan më të mirën për fëmijën e tyre. Ata duan t’i motivojnë, t’i përgatisin për jetën dhe t’i ndihmojnë të zhvillojnë zakone pune, përgjegjësi dhe vetëbesim. Megjithatë, këto përpjekje me qëllime të mira shpesh çojnë në modele sjelljeje që mund të zhvillojnë perfeksionizëm tek fëmijët, një nevojë për të qenë “perfekt”, pa vend për gabime.
Psikologët e përkufizojnë perfeksionizmin jo vetëm si një dëshirë për sukses, por si një model të menduari në të cilin një person fillon t'i lidhë vlerën e tij arritjeve, rezultateve dhe pritjeve të të tjerëve. Hulumtimet tregojnë se fëmijët shpesh e përvetësojnë perfeksionizmin përmes mjedisit familjar, duke vëzhguar prindërit e tyre, reagimet e tyre dhe standardet që ata vendosin.
Pritje të larta që nuk duhet të jenë të rrepta
Një nga mënyrat më të zakonshme se si prindërit në mënyrë të pavetëdijshme inkurajojnë perfeksionizmin është duke vendosur pritje jashtëzakonisht të larta. Kjo nuk duket domosdoshmërisht si sjellje e rreptë ose autoritare. Ndonjëherë perfeksionizmi zhvillohet në familje që duken shumë të kujdesshme dhe mbështetëse, por ku fëmijës i thuhet vazhdimisht se gjithmonë mund të bëjë më mirë. Kur lavdërimi ka të bëjë kryesisht me suksesin, notat, rezultatet ose disiplinën, fëmija mund të arrijë në përfundimin se dashuria dhe pranimi varen nga sa i suksesshëm është.
Hulumtimet mbi perfeksionizmin prindëror tregojnë se prindërit me tendenca të theksuara perfeksioniste shpesh vendosin standarde shumë të larta për veten dhe fëmijët e tyre, duke pritur përsosmëri në shkollë, sport dhe aktivitete të tjera. Prindër të tillë shpesh zhvillojnë kontroll në rritje mbi sjelljen e fëmijëve të tyre dhe një frikë të fortë nga gabimet dhe dështimi.
Problemi lind sepse me kalimin e kohës, fëmija fillon të besojë se bërja e gabimeve nuk është një pjesë normale e të mësuarit, por provë e dështimit personal. Në vend që të zhvillojnë një qëndrim të shëndetshëm ndaj përpjekjeve dhe të mësuarit, ata zhvillojnë një frikë se mos zhgënjejnë prindërit e tyre. Fëmijë të tillë shpesh bëhen jashtëzakonisht autokritikë, kanë vështirësi në përballimin e kritikave dhe zhvillojnë një ndjenjë se nuk janë kurrë mjaftueshëm të mirë.
Fëmijët mësojnë duke vëzhguar
Perfeksionizmi nuk transmetohet vetëm nëpërmjet pritjeve të drejtpërdrejta, por edhe nëpërmjet modelimit. Fëmijët i vëzhgojnë nga afër prindërit e tyre. Nëse një prind është vazhdimisht kritik ndaj vetes, tepër i preokupuar me gabimet, këmbëngul për kontroll ose beson se vlera e një personi varet nga produktiviteti dhe suksesi, fëmija mund të përvetësojë të njëjtën mënyrë të të menduarit. Sipas modelit të të mësuarit social, fëmijët mësojnë duke imituar dhe vëzhguar sjelljen e të rriturve, kështu që modelet perfeksioniste shpesh bëhen ndërgjeneracionale.
Një problem shtesë është presioni bashkëkohor për "prindërim ideal". Psikologët paralajmërojnë se mediat sociale dhe një kulturë krahasimi të vazhdueshëm krijojnë një ndjesi se prindërit duhet të jenë të përsosur, gjithmonë të përfshirë dhe plotësisht të përkushtuar ndaj zhvillimit të fëmijës së tyre. Presione të tilla shpesh bëjnë që prindërit t'ua transferojnë në mënyrë të pavetëdijshme ambiciet dhe frikërat e tyre fëmijëve të tyre.
Pasojat nuk janë të padëmshme
Në një mjedis të tillë, fëmijët mund të zhvillojnë një ndjenjë se duhet të vërtetojnë vazhdimisht vlerën e tyre. Studime të shumta e kanë lidhur perfeksionizmin tek fëmijët dhe të rinjtë me një rrezik në rritje të ankthit, depresionit, stresit kronik, lodhjes emocionale dhe vetëvlerësimit të ulët. Veçanërisht problematik është i ashtuquajturi perfeksionizëm joadaptiv, i cili përfshin shqetësim të vazhdueshëm për gabimet dhe një ndjenjë se asgjë nuk është mjaftueshëm e mirë.
Prandaj, psikologët theksojnë se qëllimi i prindërimit nuk duhet të jetë rritja e një fëmije "perfekt", por e një fëmije të sigurt emocionalisht, i cili e di se është në rregull të bëjë gabime. Është e rëndësishme t'u tregohet fëmijëve se vlera e një personi nuk varet vetëm nga suksesi, por edhe nga përpjekja, autenticiteti, empatia dhe aftësia për t'u përballur me dështimin.
Kjo nuk do të thotë që prindërit nuk duhet të kenë pritshmëri ose të inkurajojnë disiplinën. Dallimi është nëse mesazhi që i dërgohet një fëmije është: "Është e rëndësishme të jesh më i miri" apo "Është e rëndësishme të bësh më të mirën tënde dhe të dish se ia vlen edhe kur bën gabime".
Psikologët theksojnë se fëmijët zhvillojnë vetëbesim të shëndetshëm më mirë kur ndiejnë mbështetje të pakushtëzuar, kur kanë të drejtë të bëjnë gabime dhe kur ka vend në familje për emocione, papërsosmëri dhe komunikim të hapur. Kjo është kur rritet rezistenca dhe zvogëlohet nevoja për të vërtetuar vazhdimisht vlerën e tyre.