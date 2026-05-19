Këshilla për prindërit: Ja pse kalciumi është i rëndësishëm në dietën e një fëmije
Kalciumi është një nga mineralet më të rëndësishme në trupin e njeriut, veçanërisht për rolin e tij në ndërtimin e kockave dhe dhëmbëve të fortë. Ai gjithashtu merr pjesë në shumë funksione të tjera në trup, duke përfshirë funksionimin e duhur të muskujve, nervave dhe ruajtjen e një zemre të shëndetshme.
Konkretisht, periudha më e rëndësishme është fëmijëria dhe adoleshenca, kur trupi rritet më shpejt. Gjatë kësaj periudhe, marrja e mjaftueshme e kalciumit mund të ofrojë një bazë të fortë për jetën e mëvonshme dhe të zvogëlojë rrezikun e humbjes së kockave në moshë madhore.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet marrjes së kalciumit tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël, pasi mungesa e këtij minerali, e kombinuar me mungesën e vitaminës D, mund të çojë në probleme me zhvillimin e kockave. Një gjendje që mund të ndodhë në raste të tilla është rakitizmi, i cili ndikon në zbutjen e kockave dhe zhvillimin e tyre jo të duhur.
Nevojat ditore për kalcium ndryshojnë sipas moshës. Foshnjat deri në gjashtë muajsh e marrin kalciumin nga qumështi i gjirit ose formula, dhe marrja e rekomanduar është rreth 200 miligramë në ditë. Midis shtatë dhe dymbëdhjetë muajsh, nevoja rritet në rreth 260 miligramë në ditë.
Për fëmijët e moshës një deri në tre vjeç, marrja e rekomanduar është rreth 700 miligramë në ditë, ndërsa fëmijët e moshës katër deri në tetë vjeç kanë nevojë për rreth 1,000 miligramë kalcium në ditë. Në këtë moshë, marrja e mjaftueshme arrihet më shpesh përmes disa porcioneve të produkteve të qumështit, por edhe ushqimeve të tjera që përmbajnë këtë mineral.
Ushqyerja e duhur dhe e ekuilibruar që në moshë të vogël luan një rol kyç në zhvillimin e një organizmi të shëndetshëm dhe kockave të forta, të cilat janë baza e shëndetit të mirë në jetën e mëvonshme.