Gjashtë fraza që prindërit nuk duhet t’ua thonë kurrë fëmijëve të tyre
Të rriturit shpesh nuk janë të vetëdijshëm se sa thellë mund të nguliten fjalët e tyre në kujtesën e një fëmije. Edhe fjalitë e thëna nga frustrimi, në vend që të jenë me qëllim të keq, mund të krijojnë ndjenja turpi, frike ose konfuzioni tek fëmijët.
Deklarata të tilla ndonjëherë mund të ndalojnë sjelljen e padëshiruar në afat të shkurtër, por në afat të gjatë ato mund të dëmtojnë vetëvlerësimin e një fëmije dhe marrëdhënien e tij me prindërit e tij.
Pra, këto janë frazat që prindërit nuk duhet t'ua thonë fëmijëve të tyre.
"Je shumë i ndjeshëm"
Kjo deklaratë mund t’i dërgojë një mesazh fëmijës se ndjenjat e tij janë të parëndësishme ose të ekzagjeruara. Nëse e dëgjon shpesh, mund të fillojë të dyshojë në emocionet e tij dhe të ndalojë së shfaquri ato. Në vend që t’i minimizoni ndjenjat e tij, është më mirë ta ndihmoni fëmijën t’i kuptojë ato, për shembull duke i thënë: “E shoh që kjo të ka trishtuar. Më trego çfarë ka ndodhur”, shkruan Times of India.
"Pse nuk mund të jesh si vëllau/motra?"
Krahasimi i fëmijëve mund të dëmtojë seriozisht vetëvlerësimin e tyre dhe të krijojë një ndjesi se dashuria është e kushtëzuar. Një fëmijë që vazhdimisht e krahason veten me të tjerët mund të ndihet më pak i denjë, ndërsa një fëmijë që mbahet si shembull mund të ndihet nën presion. Çdo fëmijë zhvillohet me ritmin e vet dhe krahasimet shpesh krijojnë pasiguri, pakënaqësi dhe rivalitet.
"Sepse e thashë unë"
Autoriteti prindëror është i rëndësishëm, por rregullat pa shpjegime mund të mbyllin derën e komunikimit. Fëmijët mund të binden në një periudhë afatshkurtër, por ata nuk do ta kuptojnë domosdoshmërisht pse po u kërkohet diçka. Në vend që të jepni një komandë, është më e dobishme të shpjegoni arsyen, për shembull, "Nuk mund të dalësh tani sepse është errësirë dhe dua të di që je i sigurt".
"Gjithmonë njësoj me ty"
Fjalë si "gjithmonë" dhe "kurrë" rrallë janë të sakta dhe fëmijët mund t'i përjetojnë ato si etiketa të përhershme. Nëse një fëmijë dëgjon vazhdimisht se po bën gjithmonë diçka gabim, ai mund të fillojë ta besojë këtë imazh për veten. Në vend të gjykimeve të përgjithshme, është më mirë të përqendroheni në sjellje specifike, për shembull: "E harrove çantën sot. Le të gjejmë një mënyrë si ta mbajmë mend nesër".
"Je kaq i keq"
Kjo frazë është veçanërisht e dëmshme sepse nuk kritikon sjelljen, por personalitetin e fëmijës. Një fëmijë që dëgjon se është "i keq" mund të fillojë të besojë se është i keq, në vend që të kuptojë se thjesht ka bërë një gabim. Është më mirë të thuash: "Ajo që bëre ishte e gabuar" ose "Nuk duhet t'i godasim të tjerët sepse dhemb".
"Ndalo mos qaj"
Të qarit nuk është shenjë dobësie, por më tepër një mënyrë që fëmijët të shprehin trishtim, frikë ose frustrim. Nëse u thuhet vazhdimisht të ndalojnë së qari, ata mund të mësojnë t’i shtypin ndjenjat e tyre në vend që t’i kuptojnë ato. Një qasje mbështetëse do të ishte: “E shoh që je i mërzitur. Merr kohën tënde.” Kjo i dërgon mesazhin fëmijës se ndjenjat e tij pranohen, edhe kur sjellja duhet të adresohet.