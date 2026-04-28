Si të hiqni në mënyrë efektive mbetjet e sapunit dhe gëlqeren nga banjoja juaj
Nëse keni probleme me mbetjet e sapunit dhe gëlqeren në banjën tuaj, mund ta zgjidhni këtë problem vetëm me dy përbërës.
Sapuni, uji dhe rutinat e përditshme të anëtarëve të familjes mund të lënë shenja në sendet e banjës. Mbeturinat dhe njollat e padëshiruara të sapunit janë pamje që shumë njerëz nuk duan t'i shohin në banjën e tyre dhe rrallë reagojnë menjëherë. Nëse sipërfaqet nuk pastrohen, me kalimin e kohës do të grumbullohen mbetje kokëforta të sapunit dhe gëlqere që as detergjenti më i fortë nuk mund t'i heqë.
Për të hequr në mënyrë efektive këto depozita, ju nevojiten vetëm dy përbërës, shkruan Express. Rekomandohet përzierja e detergjentit për larjen e enëve me uthull të bardhë në një shishe spërkatëse. Përzierja që rezulton aplikohet në zonat e prekura dhe lihet për disa minuta para se të fshihet.
Sipas ekspertëve të pastrimit, më e mira nga të gjitha është se përbërësit janë lehtësisht të disponueshëm në dyqane, janë miqësorë me mjedisin dhe nuk janë të shtrenjtë. Për të pastruar në mënyrë efikase depozitat e sapunit në kabinën e dushit, rekomandohet të hapni dritaren ose të ndizni ventilatorin për rrjedhje të mirë të ajrit. Pas kësaj, përzieni pjesë të barabarta të uthullës së bardhë dhe ujit në një shishe spërkatëse.
Për depozitat kokëforta, mund ta ngrohni uthullën para përzierjes dhe të shtoni disa pika sapun për enë për fuqi shtesë në heqjen e yndyrës. Spërkatni përzierjen në muret, dyert dhe rubinetat e dushit, më pas lëreni për 10 deri në 20 minuta për të tretur mbetjet e sapunit, pastaj fshijeni dhe shpëlajeni.