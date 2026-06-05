Domatet do të rriten më shpejt dhe do të japin prodhim më të bollshëm nëse përdorni këto metoda
Me rritjen e temperaturave, tani është koha e duhur për të mbjellë domatet në ambient të hapur. Bimët e domates duhet të vendosen jashtë vetëm pasi të ketë kaluar rreziku i ngricave dhe temperaturat gjatë natës të qëndrojnë vazhdimisht mbi 10°C.
Sipas Jane Perrone, eksperte e bimëve të brendshme dhe gazetare e pavarur që prezanton podcastin e kopshtarisë së brendshme On The Ledge, një nga gabimet më të zakonshme që bëjnë kopshtarët është nxjerrja e domateve jashtë shumë herët.
Ajo shkroi në blogun e saj:
"Domatet ndalojnë së rrituri kur temperatura gjatë natës bie nën 10-12°C, ndërsa idealisht kanë nevojë për 15°C gjatë ditës. Ngricat mund t'i shkatërrojnë, ndaj prisni derisa rreziku i ngricave të ketë kaluar plotësisht përpara se t'i lini jashtë përgjithmonë".
Edhe Royal Horticultural Society (RHS) rekomandon që bimët e reja të domates të vendosen në vendin e tyre përfundimtar në fillim të verës, kur temperaturat të jenë vazhdimisht mbi 16°C.
Ata që kanë serra mund t'i mbjellin domatet menjëherë, pasi bimët do të jenë të mbrojtura nga ndryshimet e papritura të temperaturës dhe nga ngricat e natës.
Pasi bimët e domates të jenë zhvilluar mirë, nxitja e rritjes më të shpejtë dhe sigurimi i një prodhimi të bollshëm bëhen prioritet. Një nga mënyrat më efektive për ta arritur këtë është plehërimi i rregullt.
Megjithëse ekspertët e kopshtarisë shpesh rekomandojnë plehra të posaçëm për domatet, ju mund të përgatisni edhe vetë një pleh natyral në shtëpi duke përdorur një mbetje të zakonshme të kuzhinës: lëkurat e bananes.
Lëkurat e bananes janë të pasura me kalium, fosfor dhe kalcium, të cilat ndihmojnë bimët e domates të lulëzojnë dhe të japin më shumë fruta.
Në YouTube, @kuhinjatanja, e njohur edhe si My Kitchen Tanja, ka treguar se si mund të përgatitet ky pleh natyral.
Në përshkrimin e videos thuhet:
"Domatet, specat, kastravecat dhe madje edhe lulet rriten më shpejt dhe japin prodhim më të madh me këtë pleh natyral. Në këtë recetë tregoj se si t'i shndërroni lëkurat e bananes në një pleh të thjeshtë të lëngshëm që mund ta përdorni menjëherë".
Krijuesja e përmbajtjes, e cila ka më shumë se 2.6 milionë abonentë, tha se ky pleh i bërë në shtëpi e bën kopshtin të "lulëzojë me të vërtetë".
Fillimisht, ajo e pret lëkurën e bananes në copa sa më të vogla dhe i vendos në një kavanoz. Më pas shton gjysmë litri ujë dhe e lë përzierjen të qëndrojë për disa orë, idealisht gjatë gjithë natës.
Pasi të ketë qëndruar mjaftueshëm, lëngu kullohet për të larguar copat e lëkurës së bananes. Ajo e përdor këtë pleh natyral një herë në javë për bimët e saj.
"Ky pleh natyral me lëkurë bananeje funksionon më së miri për bimët që japin fruta, si domatet, specat dhe luleshtrydhet, por edhe për lulet, të cilat lulëzojnë shumë më tepër", shtoi ajo.