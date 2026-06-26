Si përballohet një sulm me shumë dronë - Koreja e Jugut shfaq aftësitë mbrojtëse
Koreja e Jugut ka zhvilluar stërvitje ushtarake për të testuar aftësitë e saj mbrojtëse kundër një prej kërcënimeve më të mëdha të fushëbetejës moderne – sulmeve masive me dronë të koordinuar.
Gjatë ushtrimeve të zhvilluara në bregun perëndimor të vendit, 50 dronë u përdorën për të simuluar një sulm në formë “tufeje”, duke imituar skenarët e rinj të luftës ku një numër i madh pajisjesh pa pilot sulmojnë njëkohësisht nga drejtime të ndryshme.
Sipas raportimeve, sistemet mbrojtëse të Koresë së Jugut arritën të neutralizonin shumicën e objektivave.
Tetë topa kundërajrorë Vulcan rrëzuan 44 dronë përmes zjarrit të përqendruar, ndërsa gjashtë të tjerët u eliminuan me një sistem portativ laser dhe armë të lehta.
Stërvitja pasqyron shqetësimin në rritje të ushtrive në mbarë botën për përdorimin e dronëve në konflikte. Luftërat e fundit kanë treguar se dronët relativisht të lirë mund të shkaktojnë dëme të mëdha ndaj pajisjeve ushtarake, infrastrukturës dhe pozicioneve mbrojtëse.
Koreja e Jugut, e cila përballet me kërcënimin e vazhdueshëm nga Koreja e Veriut dhe zhvillimin e teknologjive të saj ushtarake pa pilot, po investon në sisteme të reja për zbulimin dhe shkatërrimin e dronëve.
Autoritetet ushtarake të Seulit e konsiderojnë mbrojtjen kundër “sulmeve në tufë” me dronë si një element kyç të strategjisë së ardhshme të sigurisë. /Telegrafi/