Si ndikon lavdërimi për përpjekjet në fëmijëri në sjelljen e mëvonshme të njerëzve
Mënyra se si rritemi ndikon shumë në njerëzit që bëhemi. Kjo shpesh shoqërohet me përvoja negative, siç është trauma e fëmijërisë, por vlen edhe për aspektet pozitive të rritjes. Një shtëpi e dashur dhe mbështetëse lë një gjurmë të thellë, dhe është veçanërisht interesante se si lavdërimi për përpjekjet ndikon te fëmijët - pavarësisht rezultatit.
Të rriturit që janë lavdëruar si fëmijë për përpjekjet e tyre, edhe kur ato dështuan, shpesh zhvillojnë një numër modelesh sjelljeje pozitive, sipas YourTango.
Ata janë më rezistentë
Njerëzit që janë lavdëruar për punën e tyre të palodhur si fëmijë kanë tendencë të zhvillojnë një qëndrueshmëri të fortë. Ata nuk dorëzohen lehtë, edhe kur suksesi nuk është në horizont. Duke mësuar se vetëm puna e palodhur meriton njohje, ata janë më të aftë të kapërcejnë dhe të mësojnë nga dështimet - dhe kjo është ajo që ndërton këmbënguljen me kalimin e kohës.
Ata janë të gatshëm të provojnë gjëra të reja
Kur përpjekja lavdërohet, një fëmijë mëson se është e sigurt të provojë dhe të eksplorojë. Kjo është arsyeja pse njerëz të tillë, si të rritur, nuk kanë frikë nga sfidat nga të cilat shumë do të shmangeshin. Ata nuk e përjetojnë dështimin si diçka të tmerrshme, kështu që është normale që ata të provojnë diçka të re dhe të mos jenë më të mirët menjëherë. Për shkak të kësaj, ata hapin mundësi që përndryshe mund t'i humbisnin.
Ata mbështesin të tjerët
Njerëzit që janë rritur me mbështetje shpesh u japin natyrshëm të tjerëve. Atë që merrnin më parë, e japin vetë sot. Në jetën e përditshme stresuese, një rreth njerëzish që të mbështesin shpesh bën një ndryshim të madh - dhe për disa, dhënia e mbështetjes është spontane, ndërsa për ata që nuk e kanë pasur, është shumë më e vështirë.
Ata tregojnë empati
Individët që janë lavdëruar për përpjekjet e tyre si fëmijë kanë më shumë gjasa të zhvillojnë empati. Ata i kuptojnë të tjerët më lehtë dhe lidhen me përvojat e tyre, dhe shpesh kanë një nevojë të vërtetë për të ndihmuar. Duke përjetuar vetë mbështetje, ata duan t'u ofrojnë të njëjtën gjë të tjerëve. Ata mund të dallojnë kur dikush po sillet shumë ashpër me veten pas një dështimi dhe të ofrojnë mirëkuptim.
Ata nuk kanë frikë nga sfidat
Nëse ju është mësuar që në moshë të vogël se është e rëndësishme të jepni më të mirën tuaj, nuk ka arsye të shmangni detyrat e vështira si i rritur. Ndërsa shumë njerëz i shmangin sfidat nga frika e dështimit, këta njerëz e dinë se dështimi nuk është një tragjedi, por pjesë e udhëtimit. Një studim i botuar në revistën Frontiers in Psychology sugjeron se përballimi i sfidave mund të kontribuojë në mirëqenie dhe të nxisë një funksionim më të mirë.