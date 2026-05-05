"Si mund të martohesh me një miliarder dhe prapë të dukesh sikur je nga Temu?" - pamja e jashtme e Lauren Sanchez po kritikohet nga fansat pas 'Met Gala 2026'
Gruaja e Jeff Bezos, Lauren Sanchez Bezos, është një nga temat kryesore të Met Gala të këtij viti që mbahet në Muzeun Metropolitan të Artit në New York.
Konkretisht, Lauren është cak i kritikave për zgjedhjen e saj të modës, ku shumë përdorues të rrjeteve sociale shprehën zhgënjim për mungesën e përpjekjes pavarësisht faktit se ajo është një nga organizatoret e eventit dhe ka para.
Sanchez u shfaq në shkallët e Muzeut Metropolitan të Artit me një fustan Schiaparelli të bërë me porosi, me korse dhe detaje me lidhëse në pjesën e pasme.
Pamja e saj, sipas informacionit të disponueshëm, u frymëzua nga portreti "Madame X" i piktorit italo-amerikan John Singer Sargent nga viti 1884.
Kjo vepër arti, e cila u përshkrua si një nga më skandalozet në kohën e krijimit të saj për shkak të përshkrimit të një rripi fustani që rrëshqiste nga supi, është sot një nga atraksionet më të famshme të muzeut.
Megjithatë, disa përdorues të mediave sociale nuk e panë zgjedhjen e saj të modës në atë kontekst.
"Gjithë ato para, dhe kjo është më e mira që mund të kishte bërë", "Mund të blesh Met Gala, por nuk mund të blesh stilin", "Si të martohesh me një miliardere dhe prapë të dukesh sikur është nga Temu", "Ajo mund të ishte përpjekur të paktën të përshtatej me temën", "Lauren Sanchez Bezos përmban më shumë plastikë se një fabrikë Tupperware", "E martuar me një miliarder prapë nuk mund të duket me stil", ishin vetëm disa nga komentet. /Telegrafi/
Lauren Sanchez në 'Met Gala 2026' (Foto: Reuters)
Lauren Sanchez në 'Met Gala 2026' (Foto: Reuters)
Lauren Sanchez në 'Met Gala 2026' (Foto: Reuters)
Lauren Sanchez në 'Met Gala 2026' (Foto: Reuters)