Si dhe kur të ujiten pemët e reja: Gabimi që mund t’ju kushtojë gjithë mundin
Mbjellja e një peme frutore në oborr mund të sjellë bollëk. Por, para se të mendoni për receta, është thelbësore të kujdeseni si duhet për pemën e re, në mënyrë që të zërë mirë rrënjë dhe të japë prodhim të bollshëm
Para se pema të fillojë të japë fryte, ajo duhet të zhvillojë një sistem të fortë rrënjor. Zhvillimi i rrënjëve është kyç që pema të përthithë mjaftueshëm ujë dhe lëndë ushqyese. Nëse ky proces ngadalësohet, pema dhe prodhimi i saj, mund të dëmtohen. Mund të kalojë më shumë se një sezon vegjetativ derisa pema të përshtatet plotësisht.
Ja kur dhe si duhet të ujiten pemët e reja.
Kur të ujiten pemët e reja?
Një sistem i zhvilluar rrënjor shtrihet përtej kurorës së pemës dhe kjo kërkon kohë, shpesh më shumë se një sezon. Lagështia e duhur është thelbësore për rritjen dhe formimin e frutave. Pema duhet të ujitet jo vetëm kur është e re, por edhe gjatë zgjerimit të rrënjëve në tokë, transmeton Telegrafi.
Kur e mbillni pemën
Ujiteni mirë menjëherë pas mbjelljes. Për të lagur plotësisht zonën e rrënjëve dhe për të stabilizuar tokën, hidhni rreth 20 litra ujë në bazë të trungut.
Gjatë dy javëve të para
Pemët e reja kanë nevojë për shumë ujë menjëherë pas mbjelljes – rreth 10 deri në 20 litra në javë. Ujitini çdo ditë për një deri në dy javë, pastaj çdo dy deri në tre ditë deri në javën e dymbëdhjetë. Qëllimi është që toka të jetë e lagësht, por jo e mbingopur, në mënyrë që rrënjët të zhvillohen në thellësi.
Gjatë vitit të parë
Deri në fund të vitit të parë, pemët kanë nevojë për rreth 2.5 cm ujë në javë. Shmangni ujitjen e shpeshtë dhe sipërfaqësore, sepse ajo nxit zhvillimin e rrënjëve të cekëta. Rriteni frekuencën e ujitjes çdo tre deri në pesë ditë gjatë vapës ose në tokë ranore. Në tokë argjilore, ujitja mund të jetë më e rrallë, pasi ajo mban lagështinë më gjatë. Me rritjen e rrënjëve, rritet edhe nevoja për ujë.
Gjatë dimrit, ujiteni një herë në dy deri në katër javë, nëse nuk ka reshje, dhe vetëm kur temperatura është mbi 4°C. Mos ujitni nëse toka është e ngrirë.
Si të ujiten si duhet pemët e reja?
Gjatë ujitjes duhet të lagni zonën e rrënjëve, nga trungu deri në skajin e kurorës. Për të shmangur rrjedhjen e ujit, përdorni ujitje të ngadaltë, si sistemi pikë-pikë, në mënyrë që uji të depërtojë thellë në tokë. Spërkatësit mund të shkaktojnë humbje të ujit para se toka ta përthithë.
Kontrolloni lagështinë e tokës në thellësi 10-15 cm. Ajo duhet të jetë vazhdimisht e lagësht, por jo e mbingopur. Në periudha të thata dhe të nxehta, ujitja mund të jetë më e shpeshtë, prandaj kontrolli i tokës është mënyra më e mirë për të përcaktuar nevojën për ujë.
Koha më e mirë për ujitje është në mëngjes. Kjo lejon që rrënjët të përthithin lagështinë dhe ndihmon bimën të përballojë më mirë temperaturat gjatë ditës. Gjithashtu, gjethet thahen më shpejt, duke ulur rrezikun e sëmundjeve kërpudhore. Gjatë natës, lagështia qëndron më gjatë dhe mund të favorizojë zhvillimin e kërpudhave.
Mulçimi ndihmon në ruajtjen e lagështisë, por duhet të shmanget vendosja e tij direkt në trung. Kjo mund të mbajë lagështinë pranë lëvores dhe të shkaktojë kalbje, sëmundje dhe dëmtues. /Telegrafi/