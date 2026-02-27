Shukri Buja propozon Jakup Krasniqin për president të Kosovës
Ish-eprori i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Shukri Buja, ka propozuar ish-kryeparlamentarin Jakup Krasniqi për president të Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Buja ka deklaruar se, megjithëse “me zemër” do ta propozonte Hashim Thaçin, një gjë e tillë, sipas tij, mund të jetë e vështirë për t’u realizuar politikisht.
Buja ka vlerësuar se Kosova ndodhet në një bllokadë sa i përket konstituimit të organeve shtetërore dhe se zgjedhjet e reja nuk do të ofronin zgjidhje reale. Ai ka theksuar se vendi ka nevojë për një hap të guximshëm dhe të qëndrueshëm politik.
Sipas tij, zgjedhja e Krasniqit do të përçonte një mesazh të qartë lidhur me luftën çlirimtare dhe procesin e Dhomave të Specializuara. Buja ka theksuar se përfaqësuesit e popullit, me votën e tyre, mund të japin “verdiktin politik dhe moral” për pafajësinë e ish-bashkëluftëtarëve.
Ai e ka cilësuar Krasniqin si figurë atdhetare, profesionale dhe konsensuale, duke theksuar se ai ndodhet në paraburgim, por nuk është i dënuar, dhe duke iu referuar parimit kushtetues të prezumimit të pafajësisë.
Në deklaratën e tij, Buja ka shtuar se Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë arsye ta kundërshtojnë këtë propozim, ndërsa për Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se mund ta kundërshtojë po aq sa mund ta përkrahë.
Ai ka përmendur gjithashtu Lista Guxo dhe presidenten Vjosa Osmani, duke theksuar se mbështetja e këtij propozimi do të dëshmonte qëndrimin e tyre për pafajësinë e ish-udhëheqësve të luftës.
Buja e ka cilësuar këtë si një “moment historik për përgjegjësi”, duke e konsideruar zgjedhjen e Krasniqit si president një mesazh të fuqishëm politik brenda dhe jashtë vendit.