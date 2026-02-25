Shqipëria zgjohet nën pushtetin e mjegullës, vështirësi në qarkullimin e mjeteve
Shqipëria është zgjuar sot me një situatë moti të pazakontë me mjegull të dendur.
Në kryeqytet mjegulla e dendur ka qenë e pranishme kudo, teksa edhe temperaturat mbeteshin të ulëta. Po ashtu edhe në qytetet e tjera ka pasur prani të mjegullës.
Po ashtu edhe qyteti i Fier është zgjuar këtë mëngjes i mbuluar nga një mjegull e dendur, e cila ka krijuar vështirësi të ndjeshme në qarkullimin e mjeteve.
Në disa akse rrugore brenda qytetit dhe në hyrje-daljet kryesore, dukshmëria ka qenë e reduktuar ndjeshëm, duke detyruar drejtuesit e automjeteve të lëvizin me shpejtësi të ulët. /Tch/
