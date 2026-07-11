“Shqipëri e bukur europiane”, Edi Rama ndan pamje nga koncerti i Kanye West në Tiranë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar në rrjetet sociale disa pamje nga koncerti i reperit Kanye West, i mbajtur në Tiranë.
Postimin e tij e ka shoqëruar me hashtagët “Shqipëri e bukur europiane” dhe “Tirona o nona”, duke vënë në pah atmosferën e krijuar gjatë aktivitetit.
Rama ka theksuar gjithashtu se në koncert janë të pranishëm njerëz nga 80 kombësi të ndryshme.
“#SHQIPËRIeBukurEUROPIANE #TironaOnona #YE 80 kombësi ka rreth asaj vatre”, ka shkruar Rama. /Telegrafi/
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