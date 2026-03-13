Shpresë apo iluzion? Çfarë duhet të ndodhë që Serie A të sigurojë një vend të pestë në Ligën e Kampionëve?
Shpresat e futbollit italian për të siguruar një vend të pestë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm mbeten ende gjallë, por rruga për ta arritur këtë është shumë e ngushtë dhe varet nga një seri rezultatesh që nuk janë aspak të lehta për t’u realizuar.
Baza për këtë kualifikim është renditja sezonale e koeficientëve të UEFA-s, e cila përcakton nëse një vend fiton një vend shtesë në Ligën e Kampionëve për sezonin pasues, siç raporton Gazzetta dello Sport.
Italia aktualisht renditet në vendin e katërt në këtë tabelë, pas Anglisë, Spanjës dhe Gjermanisë, ndërsa Portugalia ndodhet shumë pranë.
Lajmi inkurajues është se rezultatet e kësaj jave në garat evropiane, pavarësisht humbjes së thellë të Atalantës ndaj Bayern Munich, në fakt i kanë lejuar Italisë ta ngushtojë paksa diferencën me vendet që ndodhen mbi të dhe të rrisë avantazhin ndaj Portugalisë.
Renditja e përditësuar duket pak më optimiste sesa ishte 24 orë më parë. Megjithatë, lajmet më pak të mira lidhen me situatën strukturore të klubeve italiane që kanë mbetur në garat evropiane.
Nga katër skuadrat e Serie A që janë ende në kompeticionet evropiane, realisht vetëm dy kanë gjasa të kalojnë në raundin tjetër. Atalanta përballet me një mision pothuajse të pamundur për të përmbysur humbjen 6-1 ndaj Bayern Munich.
Ndërkohë përballja mes Bologna dhe Roma në Ligën e Evropës garanton se një klub italian do të eliminohet pavarësisht rezultatit. Fiorentina duket se ka rrugën më të lehtë për të vazhduar më tej në Ligën e Konferencës, pas fitores 2-1 ndaj Rakow.
Beteja kryesore është me Spanjën, klubet e së cilës – përfshirë Atletico Madrid dhe Real Madrid – ndodhen në pozita të forta në Ligën e Kampionëve dhe në Ligën e Evropës.
Situata e Gjermanisë është pak më e komplikuar, gjë që i jep Italisë një objektiv disi më realist për ta ndjekur.
Pamja e plotë do të bëhet e qartë pas shtatë ditësh, kur të përfundojë faza e 1/8 së finales. Për momentin, vendi i pestë mbetet një objektiv i vështirë, por ende jo i pamundur./Telegrafi/